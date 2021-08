I alt har syv personer nu mistet livet i det kaos, der udspiller sig i Kabuls lufthavn.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge nyhedsbureauet har flere mistet livet, da de faldt af et amerikansk militærfly, som de desperat forsøgte at holde fast i for at komme ud af Afghanistan og dermed undslippe Taleban.

Mandag har der floreret flere billeder afghanere, der desperate forsøger at komme ud af Kabul efter, at Taleban søndag meldte sin ankomst.

Det kunne B.T fortæller og vise video af tidligere i dag.

En af videoerne viser, hvordan flere desperat klamrer sig til et rullende amerikansk militærfly.

I løbet af natten til mandag og de tidligere morgentimer har hundredvis af afghanere blokeret dele af lufthavnen i et forsøg på at komme ud af Afghanistan.

Mandag aften vil Joe Biden, den amerikanske præsident, tale til det amerikanske folk om situationen i Afghanistan, det oplyser Det Hvide Hus og Joe Biden selv på Twitter, det skriver Ritzau.