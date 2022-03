Klokken er 20.00 dansk tid, og den hærdede soldat Sergei får endelig videoforbindelse til B.T. Han ligger i fuld uniform på gulvet i et hus i Kharkiv med en AK-47-riffel ved sin side.

»Vi venter på, at de russiske soldater kommer igen,« siger Sergei.

Han har tidligere samme dag været under beskydning fra de russiske styrker og har nu et mindre hvil.

Over telefonen og med korte beskeder giver sergei øjenvidneberetninger fra krigens seneste døgn i Ukraines næststørste by, som har været hårdt ramt af krigens kampe.

»De bomber byen med artilleri om natten. Nattetid er artilleritid,« siger han.

Missiler, granater og raketter rammer også tilfældigt ned i millionbyens beboelsesområder.

»De påfører os skade fra lang afstand, og så rykker den russiske hær ind mod os. Men så møder de os ukrainere.«

Det er ikke mere end få dage siden, at B.T. mødte de to krigslegender sergei og vennen Yuii ved den ukrainske grænse. De var begge rejst fra Estland for at deltage i krigen i deres hjemland, ligesom de også kæmpede mod prorussiske separatister i Donetsk i 2014.

Deres første plan var at rejse mod hovedstaden Kyiv, men søndag aften blev planen ændret.

Over en dårlig videoforbindelse opdaterede Sergei os om sin situation ved frontlinjen i Kharkiv. Vis mere Over en dårlig videoforbindelse opdaterede Sergei os om sin situation ved frontlinjen i Kharkiv.

»Vi er nu i Kharkiv, hvor russerne forsøger at bombe os fra luften med fly,« skrev han.

»Jeg har fået våben og ammunition nu, og vi forsøger at afværge deres angreb.«

Samme nat tæppebombede de russiske styrker Kharkiv igen, informerede sergei.

»Nu har eksplosionerne stået på i 30 minutter.«

Næste morgen meddelte de ukrainske myndigheder, at mindst otte personer omkom og 21 bygninger blev ødelagt i centrum af byen. Sådan er de fleste lange nætter, siger sergei.

Et sandt mareridt for de mange civile, som endnu ikke er flygtet ud af byen.

B.T. har siden begyndelsen af den russiske invasion også fulgt ukraineren Evgeny fra Kharkiv. Han flygtede mandag med sin familie ud af byen ligesom tusindvis af andre indbyggere på flugt fra de natlige bombardementer.

I begyndelsen ramte eksplosionerne kun i udkanten af byen, men søndag blev blandt andet Evgenys egen gade også hårdt ramt.

Sergei ved fronten i Kharkiv, nu i uniform og med våben. Vis mere Sergei ved fronten i Kharkiv, nu i uniform og med våben.

Kharkiv er en af de strategiske byer i Ukraine, som Rusland fra krigens første dage har kæmpet indædt for at overtage. Her er kampene voldsomme og konstante.

På få dage har krigen allerede sat sine spor på 39-årige Sergei, som til daglig arbejder som smed i Estland.

Han er ubarberet og træt. Men krigens rædsler skræmmer ham ikke. For få dage ved den ukrainske grænse fastholdt han, at han ikke var bange for det, som han ville møde ved fronten.

Det samme gentager han med et smil over videoforbindelsen mandag aften.

»Jeg er ikke bange,« siger han. »Og jeg leder ikke efter ære.«

Sergeis kammerat, 49-årige Yuii, der i 2014 sammen med andre soldater fik legendestatus for deres modige forsvar af lufthavnen i Donetsk, er også et sted i Kharkiv, fortæller han.

Af sikkerhedsmæssige årsager er Sergei påpasselig med at give for mange detaljer om deres lokation og kampe. Han må heller ikke sende billeder fra frontlinjen, forklarer han.

»Jeg bliver nødt til at løbe nu. Slava Ukraini (Ære til Ukraine, red.).«