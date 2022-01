Tv-billeder af døde fugle smurt ind i klæbrig, sort olie på en strand vækker gru i Peru.

Årsagen til oliekatastrofen skal – sandsynligvis – findes omkring 10.000 kilometer væk.

Indtil videre har man ment, at spildet, der har efterladt mindst to kilometer af den ellers normalt billedskønne peruanske kystlinje ved La Pampilla indhyllet i sort, skyldtes usædvanligt store bølger efter et vulkanudbrud og efterfølgende tsunami i Tonga – der altså ligger cirka 10.000 kilometer fra det område, der er ramt af oliespildet. Det skriver Reuters.

Regeringen i Peru har tirsdag indledt en undersøgelse af det spanske oliefirma Repsol, som ejer det raffinaderi, hvor oliespildet skete.

De forfærdelige tv-billeder viser omfanget af forureningen, og hvad olien har gjort ved fugle og fisk, som er smurt ind i den klæbrige og kulsorte masse.

Perus miljøministerium har nu givet raffinaderiet to dage til at identificere, hvad der er gået galt, og man har fået 10 dage til at indsamle olien fra hav og strand.

Og olieselskabet kan risikere bøder på op til 33 millioner dollar, cirka 215 millioner danske kroner, hvis ansvaret kan placeres hos Repsol, siger miljøminister Ruben Ramirez til Reuters.

Ifølge Ruben Ramirez skete spildet, da et skib, som havde været i gang med at læsse råolie af hos raffinaderiet, blev ramt af høje bølger.

Repsol kalder selv episoden for et 'begrænset spild' og oplyser, at man nu er i gang med at få kystområdet bragt tilbage til dets normale tilstand.

»Flere end 200 mennesker delt op i grupper med specialiseret udstyr er i gang med at udføre afhjælpningsarbejde på Cavero-, Bahia Blanca- og Santa Rosa-strandene,« siger Respol til Reuters.