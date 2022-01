'Vær venlig at stå væk fra perronkanten.'

Sådan lyder det i øjeblikket over højttaleren i New York Citys undergrund.

Og det er der en helt særlig grund til.

For lørdag blev en kvinde nemlig skubbet ud foran et kørende tog ved Times Square metrostation, hvor hun døde på stedet.

Gerningsmanden, som var en 61-årig hjemløs, skal nu gennemgå en psykiatrisk undersøgelse.

Den episode har sat sig som en dyb frygt hos flere togpendlere, der ikke længere vil tage nogen chancer, når de færdes i undergrunden. Det skriver New York Post.

Flere er bange for overhovedet at tage toget, ligesom flere nu er ekstremt forsigtige, når de bevæger sig rundt på perronen.

»Jeg går ikke ud til kanten, før toget standser på stationen,« lyder det fra en pendler.

En anden pendler fortæller, at hun er så bange for at gå ved skinnerne, at hun overvejer at sige sit job op, så hun kan undgå at tage metroen.

Generelt fortæller borgerne, at man er begyndt at holde øje med hjemløse eller folk, der ser mistænkelige ud.

Det er bestemt ikke første gang, at en person er blevet skubbet ud foran et tog ved undergrundsbanerne.

Statistikker viser, at disse forbrydelser i USA er steget med 65,5 procent i løbet af de første to uger af året sammenlignet med samme periode sidste år.