Toget kom rullende ind på perronen, og så skete det ubærlige.

Lørdag morgen blev en kvinde skubbet ud foran et kørende tog i New York Citys undergrund.

Det bekræfter politiet i New York City, skriver NBC New York og New York Post.

Kvinden blev dræbt på Times Square-station, hvor R-toget kører i sydgående retning.

Det skete omkring klokken 9.30 om morgenen lokal tid.

Kvinden blev erklæret død på stedet og er ifølge NBC New York endnu ikke blevet identificeret.

»En mistænkt person er allerede i politiets varetægt,« siger en talskvinde fra New York Police Department til New York Post.

Manden, som mistænkes for at skubbe kvinden i døden, rakte tunge af fotograferne, mens han blev anholdt af politiet.

Vedkommende er allerede kendt af politiet med fire tidligere anholdelser.

Det vides ikke, om kvinden og gerningspersonen kendte hinanden.