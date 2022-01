Efter 20 år med økonomisk hjælp udefra, må den danske biotekvirksomhed Meabco A/S, der udvikler produkter til kræftbehandling, lukke og slukke.

Virksomheden, der med speciale i kræftmedicin til bryst- og bugspytkirtelkræft, er nemlig gået konkurs. Det oplyser Statstidende ifølge Finans.

Der har været penge i kassen, men Meabco A/S har ikke formået at bogføre et overskud i hele dets levetid.

Medicinalvirksomheden har primært levet af kapitalindsprøjtninger fra blandt andre Lauritzen Fonden, der ejer halvdelen af DFDS, og senest amerikanske National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID – et center under USAs sundhedsministerium.

I 2016 fik Meabco A/S 116,8 millioner kroner, som skulle hjælpe med at få tingene til at flyde lettere.

Men at få pengene til at strække sig, har virksomheden ikke formået at gøre. Og fremtiden har været noget usikker. Det kommer også frem i Meabco A/S' seneste regnskab, hvor revisoren blandt andet påpeger:

»Usikkerheden kan henføres til, at der ikke er opnået endeligt tilsagn om tilførsel af yderligere kapital. Indtil aftalerne er på plads er der væsentlig usikkerhed, som kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen vurderer, at selskabet får tilført likviditet til finansiering af sine aktiviteter for 2021 og 2022,« skriver revisoren i regnskabet.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra Meabco A/S, der har skiftet navn til 'Selskabet af 23. december 2021 A/S'.