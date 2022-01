På trods af tårnhøje smittetal har titusinder af troende hinduer endnu engang valgt at deltage i en religiøs festival i Indien.

Det skriver BBC.

Festivalen går under navnet Magh-Mela og begyndte fredag ved byen Sangam, der ligger 200 km nordøst fra Lucknow.

Her samledes tusindvis af hinduistiske pilgrimme ved Ganges-floden for at gennemføre et ritual, som går ud på, at man bader i floden for at vaske sine synder væk.

Men selvom det kan lyde ganske fredeligt, vækker begivenheden nu bekymring blandt flere, heriblandt epidemiologer.

Begivenheden minder nemlig om en lignende sammenkomst, der fandt sted sidste år i i Himalaya-byen Haridwar, og netop denne var medvirkende til at sprede deltavarianten i Indien, der efterfølgende blev et af verdens hårdest ramte lande af coronavirus.

Hindu devotees take a holy dip on the occasion of the Makar Sankranti festival during the annual Hindu 'Magh Mela' festival at Sangam the confluence of the rivers Ganges, Yamuna and the mythical Saraswati, in Allahabad on January 14, 2022. (Photo by SANJAY KANOJIA / AFP) Foto: SANJAY KANOJIA Vis mere Hindu devotees take a holy dip on the occasion of the Makar Sankranti festival during the annual Hindu 'Magh Mela' festival at Sangam the confluence of the rivers Ganges, Yamuna and the mythical Saraswati, in Allahabad on January 14, 2022. (Photo by SANJAY KANOJIA / AFP) Foto: SANJAY KANOJIA

At Magh-Mela-festivalen gennemføres på nuværende tidspunkt, hvor omikronvarianten er i omløb og smitten igen er høj, har derfor fået flere til at frygte udfaldet.

En af dem, der især mener, at festivalen burde aflyses, er Utkarsh Mishrra:

»Det her bliver en superspreder-begivenhed. Regeringen bør ikke tillade en menighed af mennesker i så stort et antal, fordi religiøse menigheder i de sidste to år blev fundet ansvarlige for at sprede den dødelige virus over hele landet,« sagde Utkarsh Mishrra, som er advokat og som har givet en andragende til Allahbad.

Derfor mener han også, at det i stedet kun bør være lokale samt ledere af de hinduistiske klostre, der skal have lov til at deltage i ritualet.

Af samme grund – og af frygt for yderligere spredning af coronavirus – har nabostaten Uttarakhand derfor valgt at forbyde et lignende arrangement.

Der er i alt registreret 36,3 mio. smittetilfælde i Indien.