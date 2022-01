Der er meldinger om en gidseltagning ved en synagoge i Texas. Det rapporterer lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Myndigheder forhandler med en mand, som angiveligt har taget mennesker som gidsler i en synagoge i Colleyville, Texas, under en gudstjeneste, skriver Ritzau.

Politiet i Colleyville har oplyst på Twitter, at specialstyrker er til stede ved synagogen. Borgere i området er blevet evakueret, forlyder det.

Undervejs blev noget af gidseltagningen livestreamet på Facebook, da synagogen i forvejen var i gang med at optage et arrangement. Det skriver Forth Worth Star-Telegram og New York Post.

Livevideoen blev dog hurtigt taget ned. På videoen kunne man høre noget, der kunne lyde som forhandlinger med politiet.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne ifølge avisen Dallas Morning News.

»Overbetjent i Colleyville-politi Dara Nelson siger, at forhandlere er kommet i kontakt med en i synagogen, som de formoder er den mistænkte,« skriver avisen.

Manden kunne på et tidspunkt høres have en telefonsamtale under en livestreaming af gudstjenesten.

Beboere i området bliver bedt om at holde sig fra området omkring synagogen.