En verdensomspændende transportkrise sætter en kæp i hjulet på julegaveindkøbene. Men det ser ikke ud til at stoppe her.

Det mener Twitters administrerende direktør Jack Dorsey, skriver Insider.

»Hyperinflation kommer til at ændre alt. Det vil ske,« skriver Jack Dorsey i et tweet 23. oktober.

Med dette tweet taler direktøren ind i de prisstigninger, som rammer USA og resten af verden i øjeblikket.

I USA oplevede man i starten af coronakrisen, at amerikanerne holdt på pengene, hvorefter de stille og roligt begyndte at bestille varer igen. Den samme tendens kan man se i hele verden, som er ført til en transportkrise.

Tidligere har B.T. beskrevet denne krise. For realiteten er, at der er en mangel på chauffører til at transportere varer og medarbejdere til at sortere og behandle varer fra hele verden.

Derfor står de fleste butikker og forretninger i hele verden og venter utålmodigt på at få fat i deres varelagre, der er strandet i containere rundt om i verden.

Konsekvensen vil ifølge Jack Dorsey være hyperinflation. En hyperinflation vil få varer og service til at stige ukontrolleret i en periode. Ofte er hyperinflation udløst af kriser som krige eller en corona- og transportkrise, som vi ser nu.

Formanden for USAs centralbank, Jeroma Powell, har også udtalt, at han er bekymret for denne tendens, skriver Insider.