»Situationen bliver ikke bedre før jul, det er helt sikkert,« siger en lagerarbejder i Storbritanniens største havn, der nu er så overfyldt, at skibe med varer må vende om.

Der hamstres på livet løs i britiske butikker. Advarslerne om mangel på alt fra legetøj til julemad har fået briterne til at tømme supermarkedernes hylder.

Det absurde er, at det bugner med varer på lagre i havnene. Storbritanniens største havn, Felixstowe, der ligger et par timers kørsel nordøst fra London, må nu bede containerskibe vende om, fordi der ikke er plads til flere varer i havnens lagerrum.

»Det er det værste, jeg har set i havnen i mere end 40 år. Vi kommer til at have problemer tre-seks måneder ud i fremtiden, det er jeg desværre ret sikker på,« siger lagerhalsoperatøren Gary Whittle til The Independent.

B.T.s internationale korrespondent, jakob Illeborg, dækker forsyningskrisen fra Storbritannien

Der mangler chauffører til at køre varerne videre og også mandskab til at sortere, losse og behandle alle de varer, der ankommer fra udlandet.

Mærsk har måttet bede flere store containerskibe skifte kurs, og i stedet for at lægge til kaj i Felixstowe bedes de søge mod europæiske havne som Rotterdam, hvor varerne så bliver losset på mindre skibe eller lastvogne.

»Felixstowe er en af de to-tre hårdest ramte havne verden. Vi har måttet bede skibe vende om og så sørge for alternative transportformer til varerne. Vi kan godt ende i en situation, hvor de handlende må prioritere de varer, de skal have frem før jul,« siger Mærsk-chef Lars Mikael Jensen til Financial Times.

Storbritannien er særlig hårdt ramt på grund af den akutte mangel på arbejdskraft og allerede overfyldte lagre, men briterne er ikke de eneste, der klager deres nød.

Fra USAs største havn i Los Angeles til Shanghai kommer der nu historier om endnu et alvorligt problem i forsyningskrisen. Verden står over for et kæmpe flaskehalsproblem.

Det betyder allerede betragteligt ekstra transportomkostninger. I havnen i Felixstowe er de ansatte blevet tilbudt op til 30 procent lønstigning, og alligevel er der ikke mandskab nok.

Meromkostninger bliver givet videre til erhvervslivet og i sidste indsats til forbrugerne, hvilket betyder dyrere varer.

»Containere, der før pandemien kostede 3.000 britiske pund, koster nu 20.000 pund. For vores firma er værdien af indholdet af en container måske 36.000 pund. Der kommer et tidspunkt, hvor det simpelthen ikke er umagen værd,« siger Phil Chesworth, direktør for Midland Pallet Trucks, ifølge Newzbeezer.

Dette er endnu et eksempel på flaskehalsproblematikken i verdens havne lige nu. Der er masser af bestemte typer varer, men for få af andre – og det er ikke muligt bare at få sendt flere afsted.

Masser af varer i havnen, men ingen til at håndtere dem Foto: HANNAH MCKAY

En kombination af mange faktorer truer nu julehandlen. Ikke bare i England, men også i USA og resten af Europa. Langtidseffekten kan dog også påvirke den allerede bekymrende inflation.

Varemangel vil presse prisen op, og den umiddelbare løsning at give chauffører og lagerarbejdere mere i løn vil gøre det samme.

Den britiske regering siger, at det er en naturlig overgang fra lavtlønnet, manuelt arbejde til digitaliseret, vellønnet arbejde i en forsømt sektor. Men denne overgang kan næppe implementeres på få måneder, og kritikere frygter, at den akutte situation kan medvirke til at eskalere den globale forsyningskrise og måske gøre den til en bredere økonomisk krise.

Premierminister Boris Johnsons regering vil nu midlertidigt ændre på de såkaldte cabotageregler, så det bliver muligt for udenlandske chauffører at hente og bringe et ubegrænset antal varer i den tid, de er i landet.