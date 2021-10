Mandag blev det endegyldigt slået fast, at danskerne i øjeblikket er udsat for de højeste stigninger i forbrugerpriserne i ni år, da Danmarks Statistik udgav tal, der viste, at inflationen nu er 2,2 procent.

Det tal er dog minimalt set i forhold til nogle af de varer, som for alvor trækker indekset op med voldsomme prisstigninger.

Dem ser vi nærmere på her.

Mest markante er stigningerne på gas, elektricitet, benzin og diesel.

Gasprisen ramte i september den højeste inflation siden 1980, elpriserne ramte de højeste stigninger i 13 år, og både benzin og diesel lå også på historisk høje niveauer.

Samme dag som inflationstallene kom, ramte både benzin- og dieselpriserne så officiel danmarksrekord med en literpris for benzin på 13,99 kroner, ifølge Drivkraft Danmark.

Andre interessante nedslag er eksempelvis voldsomme prisstigninger på noget så simpelt som at få lagt gulv.

En stigning, som tydeligt viser effekten af en rekordhøj beskæftigelse i håndværksbranchen og enorm travlhed blandet med voldsomt stigende priser på materialer.

Har du oplevet stigende priser de seneste måneder?

En anden coronabetinget stigning er, at køb af kæledyr som hunde og katte også trækker seriøst op i indekset.

Det kan med stor sandsynlighed tilskrives, at danskerne under coronakrisen købte massivt ind af kæledyr, og at der derfor ikke er lige så stort et udbud som vanligt.

Også kategorien tv- og radiolicens, som dækker over tv-pakker og streamingtjenester, har fået et solidt nøk op.

Det kommer efter nogle måneder, hvor tjenester som Viaplay, Disney+ og TV 2 Play har været ude med prisstigninger, mens også antenneforeninger har måttet skrue op for priserne flere steder.

I de fleste tilfælde er de stigninger betinget af stigende rettighedspriser, som udbyderne vælter over på forbrugerne.

Oven i det prispres kommer så, at eksempelvis YouSee allerede nu har varslet prisstigninger til alle sine en million tv-kunder fra starten af 2022. Med andre ord: Priserne fortsætter op.

Og så er der selvfølgelig billetten til at komme ind og se en god biograffilm eller et teaterstykke.

Her var der også tale om en ganske solid stigning i september.

Ifølge en kommentar fra Danske Bank tyder det på, at priserne er blevet sat op i forbindelse med genåbningen efter coronakrisen.

Få det fulde overblik her. Fold tabellen ud for at se alle 25 varer.