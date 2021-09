I forrige weekend var amerikanerne inviteret til støttearrangement for Donald Trump i sydstaten Kentucky.

Men den invitation, var der tilsyneladende ikke mange, der havde mod på at takke ja til.

For det blev til et noget lavere antal deltagere, end arrangørerne ellers havde forventet. Faktisk var mindre end 300 mennesker mødt op.

Et tal, der må siges at afvige noget fra de 10.000 forventede fremmødte, der ellers var gjort plads til. Det skriver WFIE 14 News, der var til stede fredag.

Tidligere præsident Donald Trump til støttearrangement ved Det Hvide Hus i Washington i januar 2021. Foto: MICHAEL REYNOLDS Vis mere Tidligere præsident Donald Trump til støttearrangement ved Det Hvide Hus i Washington i januar 2021. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Det tre dage lange støttearrangementet for den tidligere præsident med titlen: 'We the People Reunion', blev afholdt på Muhlenberg Coutry Agriculture & Convention Center.

På scenen var blandt andre Mike Lindell, Michael Flynn og Lin Woods. Henholdsvis ceo hos MyPillow, pensioneret general og advokat. Alle republikanere.

Journalister fra det lokale nyhedsmedie WFIE 14 News, var ligeledes dukket op for at dække eventet. De blev dog hurtigt bedt om at forlade stedet.

Ifølge WFIE 14 News har det ikke været muligt at få en kommentar fra arrangørerne.