Desperationen i Trump-lejren eskalerer.

Donald Trump Jr. er harmdirrende vred og stærkt frustreret.

I en mail sendt ud fra Trump-kampagnen, som B.T. har set, lyder det fra Donald Trumps 45-årige søn:



»Det er svært at tro, jeg lige har skrevet disse ord. Det er svært at tro, noget så tyrannisk kan ske i USA…«.

Presseopbuddet er massivt foran 'Trump Tower' i New York, hvor også B.T. er til stede. Foto: Anthon Unger Vis mere Presseopbuddet er massivt foran 'Trump Tower' i New York, hvor også B.T. er til stede. Foto: Anthon Unger



Mailen blev sendt ud mandag aften, dansk tid, mens hans far sad i flyet på vej mod New York.



Her har den tidligere præsident indlogeret sig i sin luksuriøse penthouselejlighed i 'Trump Tower'.

Tirsdag klokken 14.15 lokal tid skal Donald Trump møde i retten på Manhatten. Han risikerer at blive tiltalt, anholdt, få taget fingeraftryk og tilmed få taget et såkaldt 'mugshot' - altså et forbryderfoto.

I sig selv en fuldstændig bizar og historisk begivenhed for en forhenværende amerikansk præsident.

Men det stopper ikke her.

Der er også de angiveligt op mod 30 anklagepunkter, som 76-årige Trump kan risikere at få smidt på bordet.

Til det harcelerer Donald Trump Jr.:

»Han (Donald Trump, red.) vil ikke lade denne skamfulde anklage stoppe vores mission om at gøre USA mægtig igen! Vores bevægelse vil sejre - ligesom vi sejrede efter alle de ondskabsfulde angreb.«

I New York er gaderne lige nu fyldt med betjente omkring 'Trump Tower'.

Foran bygningen, som Trump ejer, og hvor han har indlogeret sig inden mødet i retten, spærrer store politibusser udsynet til højhuset.

»Manhatten er nærmest delt i to. I den ene ende er der nærmest ikke en politibetjent i syne, mens der i den anden ende er politi på alle gadehjørner,« lød det tidligere på dagen mandag fra B.T.s reporter Jeppe Elkjær Andersen:



Han er lige nu i New York, hvor han tidligere på dagen helt unikt fik adgang til 'Trump Tower'.

Usædvanligt mange betjente i New York: Manhatten er nærmest delt i to. I den ene ende er det få synlige betjente, mens der i den anden er politi på alle gadehjørner, fortæller B.T.s reporter Jeppe Elkjær Andersen på stedet. Foto: Anthon Unger Vis mere Usædvanligt mange betjente i New York: Manhatten er nærmest delt i to. I den ene ende er det få synlige betjente, mens der i den anden er politi på alle gadehjørner, fortæller B.T.s reporter Jeppe Elkjær Andersen på stedet. Foto: Anthon Unger

I 'Trump Tower' har eks-præsidenten nu mødtes med sine advokater i sin penthouselejlighed, skriver CNN.

Ude på gaden venter nu hans tilhængere og et hav af journalister og betjente.

Det samme gør resten af verden - på at Donald Trump klokken 14.15 vil sætte sine fødder indenfor i retten på Manhatten.



Men Trump-lejren giver sig ikke uden kamp.

Donald Trump Jr. skriver i mailen:

»Som du ved - og det har jeg personligt været vidne til hele mit liv - er min far en KRIGER.«

B.T. rapporterer direkte fra New York. Følg med her i B.T.s LIVEBLOG.