USA venter. Venter på den tidligere præsident Donald Trump mandag skal ankomme til Manhattan.

Her skal han tirsdag ind og med sine egne ord »anholdes« i sagen om tys-tys-penge til en pornostjerne. Men først ankommer han mandag til sin skyskraber Trump Tower. Her skaffede B.T. sig unik adgang få timer inden.

Udenfor står medierne nærmest ovenpå hinanden.

Politiet i New York har parkeret en række store busser direkte foran indgangen til Trump Tower.

Stilhed før stormen: Trump Tower set indefra. Foto: Jeppe Elkjær, B.T. Vis mere Stilhed før stormen: Trump Tower set indefra. Foto: Jeppe Elkjær, B.T.

Nysgerrige og medier er derfor tvunget til at stå længere borte på den berømte 5th Avenue.

Vagter og politi holder skarpt øje med medier og potentielle demonstranter. De skal ikke have adgang til stedet, Trump kalder hjem i New York.

Men efter lidt tid, lykkedes det alligevel B.T. som eneste medie at skaffe sig adgang til Trump Tower, som har stor betydning for den tidligere præsident.

Det var nemlig her med en berømt tur ned af en guldrulletrappe, at han offentliggjorde beslutningen om at stille op som præsidentkandidat tilbage i 2015.

Man er ikke i tvivl om, hvem som ejer bygningen. Her ses en souvenirbutik i Trump Tower. Foto: Jeppe Elkjær, B.T. Vis mere Man er ikke i tvivl om, hvem som ejer bygningen. Her ses en souvenirbutik i Trump Tower. Foto: Jeppe Elkjær, B.T.

Indenfor er der ikke mange mennesker.

Langt størstedelen af personerne i den mamorbeklædte hall er sikkerhedsvagter eller ansatte i Trump Tower.

Der er adskillige butikker, hvor man kan købe Trump-merchandise i alle afskygninger. Dukker, golftøj, kaffekrus, MAGA-kasketter og plakater med ‘Trump 2024’-slogans på.

Der er dog ikke stille. Et High School-hornband er i fuld gang med at øve lige ved den berømte guldrulletrappe.

En af de mange, der er mødt op foran Trump Tower i New York er denne cowboy og Trump-støtte. Det er en blandet landhandel, der er mødt op foran højhuset. Det fortæller B.T.s reporter på stedet, Jeppe Elkjær Andersen. Foto: Anthon Unger, B.T. Vis mere En af de mange, der er mødt op foran Trump Tower i New York er denne cowboy og Trump-støtte. Det er en blandet landhandel, der er mødt op foran højhuset. Det fortæller B.T.s reporter på stedet, Jeppe Elkjær Andersen. Foto: Anthon Unger, B.T.

Flere af dem har MAGA-hatte på.

Hverken politi eller vagter i bygningen ved noget nærmere om, hvornår ‘the big man’, som de beskriver Trump, ankommer.

»De fortæller os ingenting,« siger en betjent til B.T.

Ellers er stemningen indenfor afventende.

Trump er ikke en sjælden gæst i Trump Tower på Manhattan.

Foto: Anthon Unger Vis mere Foto: Anthon Unger

Men i dag er der alligevel noget anderledes.

De næste dage er skæbnedage for manden, hvis navn står på bygningen.

B.T. rapporterer direkte fra New York. Følg med i LIVE-bloggen lige her.