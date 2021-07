En 41-årig mand, en 29-årig kvinde og et barn på ni år har mistet livet i Skotland efter at være kommet i vanskerligheder i vandet i Loch Lomond.

En syvårig dreng er blevet kørt til intensivbehandling på hospitalet i Glasgow.

Det skriver Sky News.

Politiet fik en anmeldelse omkring klokken 18.40 lørdag aften 24. juli om, at der var bekymring for et par folks sikkerhed i vandet.

»En operation fandt sted, og desværre blev tre mennesker erklæret døde på stedet,« siger politiet i Skotland.

De pårørende til de afdøde er underrettet.

Det betyder, at der nu er seks personer, der er døde i kontakt med vand i Skotland over weekenden.

Tidligere lørdag eftermiddag døde en 11-årig efter at være blevet fundet i en flod ved Alexander Hamilton Memorial Park i Stonehouse, South Lanarkshire.

Lige efter det kom en 13-årig dreng i vanskeligheder i en flod i Hazelbank, South Lanarkshire, og hans krop blev fundet i vandet søndag. Fredag døde en 16-årig dreng også i Loch Lomond i Balloch Country Park.