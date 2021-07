Tilbage i marts skrev B.T. om fireårige Vega, der kun havde få måneder tilbage at leve i grundet en uhelbredelig tumor i maven.

Natten til søndag den 25. juli tabte Vega så kampen mod kræft.

Det oplyser familien på Instagram-profilen 'Kemo og Kærlighed', hvor de jævnligt har fortalt om livet som børnefamilie med et kræftramt barn

»Vores smukke, dejlige datter sov stille ind i nat hjemme på sofaen, mens Christoffer og jeg nussede hende og fortalte, hvor højt vi elsker hende, igen og igen,« lyder det i det hjerteskærende opslag.

Christoffer og hans datter, Vega Foto: Privatfoto Vis mere Christoffer og hans datter, Vega Foto: Privatfoto

Christoffer er Vegas far, og det var ham, der på sin Facebook-profil gjorde omverdenen opmærksom på Vegas skæbne, da han lagde et opslag på Facebook 24. marts, der startede med spørgsmålet.

»Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at dit barn havde få måneder tilbage at leve i?«

Siden da blev opslaget delt 3.300 gange, og familien modtog 440.000 kroner på tre dage fra folk i hele landet.

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen var en af flere, der hjalp med indsamlingen.

I opslaget om, at Vega nu er gået bort, skriver familien yderligere, at de har svært ved at forstå, at Vega ikke skulle have lov at vokse op, og at livet er uretfærdigt.

»Nu skal vi lære at leve uden Vega, og vi har ingen anelse om, hvordan vi gør det. Men selvom vi nu kun er tre herhjemme, så vil vi altid være en familie på fire. Vi elsker dig for evigt lille skat,« slutter opslaget.

For tre uger siden skrev familien på selvsamme Instagram-profil, at Vega havde fået det dårligere, da kræften var begyndt at vokse, og fireårige Vega derfor fik det dårligere og dårligere.