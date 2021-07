»Det må jeg lige undersøge.«

Et par gange måtte Jysks CSR-direktør, Rune Jungberg Pedersen, undersøge sin egen virksomhed. Men til sidst lykkedes det ham at finde ud af, at den store danske møbelkæde med i alt 3.000 butikker sender helt nye møbler til skrotning.

»Nu er jeg blevet klogere. Og jeg kan jo kun sige, at du har fuldstændig ret, så det har udviklet sig til en ren tilståelsessag fra min side, i forhold til at det her er blevet håndteret på en fuldstændig uhensigtsmæssig måde.«

B.T. kunne søndag afdække, at Jysk sender spritnye sofaer og andre varer, som kunder ønsker at returnere, direkte i affaldscontaineren.

Interne dokumenter hos Jysk – som B.T. har fået indsigt i – afslører, at virksomhedens medarbejdere i kundeservice instrueres i, at alle møbler til en værdi under 2.500 kroner skal sendes til skrotning i stedet for at tages retur og sælges på ny.

En praksis, der ifølge CSR-direktøren er lavet om med øjeblikkelig virkning.

Nu lægger du dig fuldstændig fladt ned, men det naturlige spørgsmål er jo, hvorfor I overhovedet har sådan en praksis?

»Det er placeret under reklamationer, og det er selvfølgelig en fejl. At skrotte en helt ny sofa er da det sidste og mest åndssvage, man kan gøre. Proceduren er selvfølgelig opstået, fordi vi altid sætter kunden forrest og gerne vil give så mange muligheder for at returnere produkter,« siger han og uddyber:

»Grunden til, at det så har kunnet stå på så længe, er heldigvis nok, fordi det sker meget, meget sjældent.«

Ifølge Rune Jungberg Pedersen har der for eksempel fra 1. til 15. juli været ti sager, og det handler både om reklamationer og fortrydelse af nye køb.

Du siger, at det er en fejl, at det er kommet under reklamationer. I en virksomhed, som virkelig har fokus på bæredygtighed og investerer milliarder i grøn energi, er det da en ret grov fejl, at nye møbler skrottes.

»Jo, det kan jeg kun sige, at det er. Hvis det var et større omfang, kan man selvfølgelig håbe på, at det var blevet opdaget tidligere. Det er jo lidt pinligt at skulle have den her samtale med dig, men jeg må jo sige, at det er god journalistik og knapt så godt lavet fra Jysks side. Hvis ikke man kan forklare det, skal man ikke forsvare det. Jeg kan ikke nogen af delene her.«

Det kom meget bag på Jysks CSR-direktør, Rune Jungberg Pedersen, at Jysk skrotter helt nye møbler. Foto: Jysk Vis mere Det kom meget bag på Jysks CSR-direktør, Rune Jungberg Pedersen, at Jysk skrotter helt nye møbler. Foto: Jysk

Kan du hånden på hjertet sige, at det ikke handler om, at det økonomisk ikke kan svare sig for jer at tage varerne retur?

»Der er da ikke ikke nogen tvivl om, at der også er noget økonomi, der har spillet ind i den beslutning. Det tror jeg da bestemt, der er. Men det ændrer ikke ved, at det er en forkert beslutning, og derfor bliver den lavet om.«

Lige for at være helt sikker: Først sagde du, at det var en fejl, at det var kommet under reklamation, nu siger du, at der er taget en beslutning om det. Har det her været bevidst eller ubevidst?

»Selvfølgelig har det været bevidst, at det er kommet under reklamation fra nogens side, men jeg siger, at det er en fejlagtig beslutning, der er taget. Det er ikke fordi, vi kommer til at køre et stort korstog for at klarlægge, hvem har gjort hvad hvornår. Det afgørende er at lave det om og lære af det. Vi driver jo forretninger i rigtig mange lande, så nu skal vi også have kigget på, om vi har lignende procedurer andre steder.«

Det var en sofa i perfekt stand, som Jysk modtog billeder af, inden de bad B.T.s journalist skrotte den. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Det var en sofa i perfekt stand, som Jysk modtog billeder af, inden de bad B.T.s journalist skrotte den. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

I bryster jer af mange bæredygtige initiativer. Hvordan vil I overbevise kunderne om, at det egentlig er det, I gør, når vi så finder ud af det her?

»Man kan jo ikke gøre så meget andet end at gøre det bedre. Jeg skal også være ærlig at sige, at jeg tror desværre, at der også i fremtiden kan være steder, hvor vi kan gøre det bedre. Det er så super pinligt, at det er dig fra B.T., der skal gøre os opmærksom på det. Men vi kun arbejde hårdt hver dag for at bevise, at vi rent faktisk mener det, vi siger.«

Hvis jeg i morgen bestiller en sofa og fortryder, så lover du mig, at jeg ikke får en besked om, at den skal skrottes?

»Det lover jeg dig. Det har jeg i hvert fald ord på fra alle dem, der sidder og arbejder med det her. Så jeg vil næsten sige, at det må du gerne prøve, men jeg håber, at du beholder sofaen, for man sidder faktisk rigtig godt i vores sofaer.«