De tre ord er blevet en slags hemmeligt håndtryk for støtter af den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

»Let's go Brandon,« lyder det. Og lige nu er de ved at splitte USA.

På rekordtid er de tre ord gået fra at være et meme i en opskur afkrog af internettet til at blive brugt aktivt af personer i Kongressen og Donald Trump selv.

Men hvad betyder »Let's go Brandon«? Og hvordan er det opstået?

Det skal vi omkring en måned tilbage i tiden for at blive klogere på.

2. oktober 2021 blev den amerikanske Nascar-kører Brandon Brown interviewet efter et løb i Talladega i den sydlige delstat Alabama.

Under interviewet med NBC Sports-journalisten Kelli Stavast begyndte publikum på Talladega Superspeedway taktfast at råbe.

Umiddelbart kunne tilråbene være svære at tyde. Og Kelli Stavast fik det under interviewet med Brandan Brown udlagt som om, publikum råbte 'Let's go Brandon'.

Men lytter man ekstra godt efter i klippet, som man kan finde herunder, så bliver der ikke råbt 'Let's go Brandon'. I stedet råber publikum 'Fuck Joe Biden'.

NBC reporter attempts desperate damage control as crowd chants “F Joe Biden” pic.twitter.com/1iYZel4zFT — Jewish Deplorable (@TrumpJew2) October 3, 2021

Det står ikke klart, hvorfor Kelli Stavast fik publikums tilråb til at blive noget helt andet, end det reelt var.

Men fortolkningen fra det konservative miljø i USA står ganske klar. Det samme gør konsekvensen.

Hurtigt blev det udlagt som om, Stavast – som en del af de liberale medier – forsøgte at undertrykke publikums angreb på den siddende demokratiske præsident.

En enkelt udgave af det oprindelige 'Let's go Brandon'-klip er blevet set næsten fem millioner gange på Twitter.

Og så begyndte det at sprede sig næsten helt ukontrolleret.

For helt uforvarende har de tre ord har vist sig at være en noget nær perfekt måde for den amerikanske højrefløj og ikke mindst støtter af tidligere præsident Trump at udtrykke deres vrede, frustration og voldsomme had mod Joe Biden.

For i modsætning til andre mere profane udtryksformer som 'Fuck Joe Biden', bliver 'Let's go Brandon' ikke modereret af sociale mediegiganter som Facebook og Twitter. Det kan råbes i fuld offentlig uden at forskrække små børn, og samtidig bliver det ikke slettet i gængse mediers debattråde.

I forbindelse med Halloween har en person valgt at lave et 'Let's go Brandon'-skilt i sin forhave. Vis mere I forbindelse med Halloween har en person valgt at lave et 'Let's go Brandon'-skilt i sin forhave.

En slags hemmeligt håndtryk, som hårdkogte modstandere af præsident Biden kan samles om i et broderskab.

På få uger gik udtrykket fra et interview ved et Nascar-løb til at blive omfavnet vidt og bredt. Det skyldes blandt andet, at flere store navne på den politiske scene tog det til sig.

Blandt andet gav den kendte republikanske senator fra Texas Ted Cruz det luft under vingerne, da han i en podcast kaldte 'Let's go Brandon' for »noget af det sjoveste, han nogensinde havde hørt«.

»Det er et uvirkeligt klip (fra Nascar-løbet, red.),« sagde Ted Cruz.

»At de skulle råbe 'Let's go Brandon'. Det siger alt, man har behov for at vide om fake news-medierne i et klip,« uddybede han.

Også andre store navne i den amerikanske Kongres har taget udtrykket til sig.

Det kontroversielle medlem af Repræsentanternes Hus Lauren Boebert, der ofte flirter med yderliggående konspirationsteorier som QAnon, har taget det til et helt nyt niveau.

Det gjorde hun, da hun i en rød kjole med 'Let's go Brandon' trykt på poserede på et billede stående tæt sammen med Donald Trump.

Lauren Boebert iført en 'Let's go Brandon'-kjole sammen med tidligere præsident Trump. Foto: Lauren Boebert / Twitter Vis mere Lauren Boebert iført en 'Let's go Brandon'-kjole sammen med tidligere præsident Trump. Foto: Lauren Boebert / Twitter

Helt kort skrev hun:

»Det er ikke et udtryk, det er en bevægelse.«

Donald Trump selv har også omfavnet 'Let's go Brandon'. På billedet med Boebert er det en storsmilende tidligere præsident, som også lige stikker en tommelfinger op i luften til godkendelse.

Ved flere store offentlige optrædener har Donald Trump også badet i massernes opmærksomhed, når de har rettet 'Let's go Brandon'-tilråb mod ham.

Og så har Trump-kampagnen ikke været sen til at forsøge at slå mønt af udtrykket.

Således kan man nu få sig en Trump-T-shirt med 'Let's go Brandon' på brystet, hvis man donerer 45 dollar eller mere til Trumps Save America Pac-organisation.

Men det ultimative bevis på, at 'Let's go Brandon' har fået solidt tag i USA, skal man finde et helt andet sted.

Sådan ser en af de T-shirts med 'Let's go Brandon', som man kan få via Donald Trumps Save America Pac-organisation. Vis mere Sådan ser en af de T-shirts med 'Let's go Brandon', som man kan få via Donald Trumps Save America Pac-organisation.

10. oktober udgav den relativt ukendte amerikanske rapper Loza Alexander en sang på YouTube.

Titlen var 'Let's go Brandon'.

Nummeret blev hurtigt en succes for musikeren. Da den toppede på de amerikanske hitlister lå den nummer 10 på Billboards liste over rapnumre og sammenlagt nummer 38 på Billboards store singlehitliste.

I teksten er man ikke i tvivl om budskabet bag 'Let's go Brandon'.

Sangen tager sin afslutning ved et syntetisk kor gentagne gange råber: 'Fuck Joe Biden'.