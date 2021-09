Taliban slår hårdt ned på Isis – i hvert fald har de paraderet en mistænkt islamisk terrorist fra netop Isis – som var blevet fanget og med bind for øjnene kørt gennem Kabuls gader.

Billederne er netop blevet offentliggjort – og de er blevet sendt ud via blandt andet det britiske billedbureau Reuters.

De nye magthavere i Afghanistan har adskillige gange lovet at sætte ind over for den islamisk fundamentalistiske gruppe. Den tog ansvaret for de selvmordsbomber, der dræbte over 180 mennesker ved Kabuls lufthavn. 13 amerikanere mistede livet ved angrebet, der fandt sted lige før Kabuls fald.

Billederne viser et medlem af Taliban Special Forces, der eskorterer et mistænkt medlem af Isis i en af Talibans pansrede køtøjer. Det skriver New York Post.

En mistænkt medlem af Isis sidder med bind for øjnene bag i en bil fra Taliban. Foto: WANA NEWS AGENCY via Reuters Vis mere En mistænkt medlem af Isis sidder med bind for øjnene bag i en bil fra Taliban. Foto: WANA NEWS AGENCY via Reuters

Den mistænkte havde bind for øjnene. Faktisk var hele hans ansigt komplet dækket på de fotos, Reuters bragte.

Der er ikke kommet andre detaljer ud omkring tilfangetagelsen. Det inkluderer, om det mistænkes, at han har forbindelser til angrebet på lufthavnen, som Isis-K har taget ansvaret for.

De amerikanske myndigheder har sagt, at de frygter, at Talibans nye regering i Afghanistan igen vil gør landet til en udklækningsanstalt for terrorister.

Men Taliban en dødeligt uvenner med Isis-K. »De repræsenterer nemlig en konkurrent,« siger Douglas London. Han er CIAs tidligere antiterrorchef for regionen til avisen USA Today.

En mistænkt medlem af Isis er placeret i en bil ført af Taliban. Foto: WANA NEWS AGENCY via Reuters Vis mere En mistænkt medlem af Isis er placeret i en bil ført af Taliban. Foto: WANA NEWS AGENCY via Reuters

»De er en konkurrent, når det gælder ressourcer, materiel og magt, selvom de er en relativt lille gruppe,« siger han.