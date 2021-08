Lige nu forsøger hundredvis af danskere og personer, der har arbejdet for danske virksomheder, at komme ud af Afghanistan.

En af dem er en dansk ingeniør fra firmaet HSS Engineering.

»Vi har en enkelt medarbejder i landet. Han har det godt og er ved godt mod,« siger firmaets danske direktør, Lene H. Sørensen til B.T.

Virksomheden producerer alarmer, sirener og varslingssystemer, og under den 20 år lange internationale invasion af Afghanistan, har HSS Engineering blandt andet leveret bombealarmer til Nato, FN og andre internationale aktører i landet.

Hvor den ene medarbejder befinder sig, og hvad planen er for hans exit, ønsker Lene H. Sørensen ikke at udtale sig om af hensyn til medarbejderens sikkerhed.

»Jeg vil ikke sige, hvor han er, men han befinder sig et sted, der er så sikkert, som det kan være. Vi har en løbende dialog med ham, og vi arbejder på at få ham ud i samarbejde med Udenrigsministeriet,« siger hun.

Sent søndag aften fik Danmark evakueret en gruppe danskere fra lufthavnen Kabul og tog samtidig en gruppe nordmænd med. Det skete med hjælp fra Forsvaret og skete ifølge forsvarsminister Trine Bramsen under 'meget vanskelige forhold'.

Kabuls lufthavn er lukket for civil luftfart, og den eneste luftvej ud af Kabul er derfor med militærfly. Danmark har flere fly i området, oplyste Trine Bramsen. Forsvarsministeren ønskede mandag ikke at oplyse, hvor mange danskere der er blevet evakueret eller hvor mange, der fortsat befinder sig i Afghanistan.

Udover danskere i landet er der også en række afghanere i landet, som har arbejdet for Danmark og danske virksomheder.



Virksomheden Copenhagen Contractors oplyser til B.T., at de har indledt papirarbejde i et forsøg på at få to tidligere medarbejdere ud af landet.

»Vi har to tidligere medarbejdere, som har spurgt, om vi kan hjælpe dem med at komme ud af landet, og der gør vi hvad vi kan,« siger Trine Bødskov, der er presseansvarlig i Copenhagen Contractors, til B.T.

Af hensyn til personernes sikkerhed, kan hun ikke oplyse deres identitet eller hvilke arbejdsopgaver de har udført. Copenhagen Contractors har udført en lang række opgaver i Afghanistan. Blandt andet har virksomheden været med til at drive de baser, hvor danske soldater har opholdt sig.