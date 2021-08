Der var lidt knas på ledningen, og stemmen var en smule svag i starten. Men den var god nok.

Da studieværten Yalda Hakim forleden præsenterede de seneste nyheder for BBCs australske seere, blev hun pludselig ringet op af Taliban.

Talsmand Suhail Shaheen blev stillet igennem på direkte telefon i studiet, mens Hakim var på live-tv.

»Kan seerne høre dette?« spurgte hun sin producer, mens hun kiggede direkte i kameraet.

Kort efter gik Shaheen tydeligt og klart igennem.

I disse dage forlader de vestlige styrker i al hast Afghanistan, mens en stor del af civilbefolkningen forsøger at flygte. De frygter den islamiske bevægelse, som bid for bid tilbageerobrer landet.

Derfor benyttede Hakim den unikke lejlighed til at stille et par kritiske spørgsmål til Talibans repræsentant.

Han skyndte sig dog at forsikre, at den berygtede organisation er »tjenere for folket.«

BBC News @BBCYaldaHakim has a Taliban spokesperson on the phone (on speaker), whilst presenting live. pic.twitter.com/N9jOQpkRHW — Scott Bryan (@scottygb) August 15, 2021

Direkte adspurgt svarede Shaheen:

»Vi ønsker at forsikre befolkningen i Afghanistan, især i Kabul, at deres ejendom, deres liv er i sikkerhed.«

Dertil tilføjede han:

»Der vil ikke blive hævn over nogen.«

Derimod talte ham om en »fredfyldt magtoverdragelse« og understregede, at ingen civile ville lide overlast.

I løbet af det 30 minutter lange interview pressede studieværten på for at høre om Talibans planer for landet. Herunder også, om de har tænkt sig at indføre sharialovgivning med korporlige afstraffelse og forbud mod piger i skolerne.

»Det, jeg siger, er vores politik. Jeg forklarer dig, hvad vores politik er, og det er denne politik, der vil blive gennemført,« lød det fra Shaheen.

Hakim blev bagefter rost af kolleger på de sociale medier for sin rolige måde at håndtere interviewet på. Men hun blev også hyldet for have gennemført et kritisk interview uden at lægge bånd på sig selv.

Du kan se hele interviewet på BBC her.