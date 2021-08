Der skrives i disse dage verdenshistorie i Kabul, hvor Taliban søndag indtog hovedstaden i Afghanistan.

På trods af de dramatiske begivenheder virker det ikke til, at Taliban-styret har glemt, hvordan man hygger sig.

En række videoer florerer lige nu af en flok lalleglade talibanere, der har fundet byens forlystelsespark. Den finder de tilsyneladende tilfredsstillende.

Talibanerne boltrer sig både med radiobiler og i en dyrekarrusel, som mest af alt ligner noget til børn.

Derudover har en video med nogle træningslystene talibanere også fundet dagens lys. Videoen er angiveligt fra Præsidentpaladset i Kabul, som Taliban overtog søndag.

Det var en Reuters journalisten Hamid Shalizi, der først opsnappede videoerne og delte dem på sin Twitter-profil – der er verificeret.

Hans profil blev senere slettet på Twitter af uvisse årsager.

Se de bemærkelsesværdige videoer nedenunder eller i toppen af artiklen.

