De sidder klemt sammen på hver eneste kvadratcentimeter i bugen af det militære transportfly.

Omkring 640 afghanere var blandt de heldige, for de slap ud. Væk fra Taliban og Afghanistan.

Et billede fra et amerikansk militærfly er dukket op som et lille strejf af håb midt i de kaotiske og desperate scener, der de seneste dage har udspillet sig i Kabuls lufthavn. Herfra har der været billeder af afghanere, der har myldret rundt på startbanerne. Af afghanere, der har klamret sig til lettende fly. Af afghanere, der endda tilsyneladende er styrtet i døden fra et fly højt oppe i luften.

Og nu er dette billede så dukket op:

Omkring 640 afghanere kom ud af Afghanistan ombord på det amerikanske transportfly. Foto: COURTESY OF DEFENSE ONE Vis mere Omkring 640 afghanere kom ud af Afghanistan ombord på det amerikanske transportfly. Foto: COURTESY OF DEFENSE ONE

Det er ifølge det militære medie Defense One taget sent søndag aften ombord på et amerikansk transportfly, et såkaldt U.S. Air Force C-17 Globemaster III.

En embedsmand fortæller til mediet, at det kæmpestore fly stod i Kabuls lufthavn, da »panikslagne afghanere«, der opholdt sig i lufthavnen – og var blevet godkendt til evakuering – forcerede den halvåbne rampe bagest i flyet og trak sig ombord.

En efter en efter en efter en, indtil der altså var cirka 640 flygtninge på den begrænsede plads, hvor der normalt er plads til mindre end 150 soldater under personelflyvninger. På billedet kan ses kvinder, mænd, piger, drenge og endda spædbørn, der alle sidder på gulvet i transportflyet.

I stedet for at tvinge de mange afghanere ud fra flyet, »tog mandskabet en beslutning om at tage afsted,« lyder det fra kilden til Defense One.

Sådan ser det normalt ud, når en C-17 er læsset med amerikanske tropper. Foto: US Air Force Vis mere Sådan ser det normalt ud, når en C-17 er læsset med amerikanske tropper. Foto: US Air Force

I første omgang var der i USA meldinger om, at der var hele 800 afghanere ombord på Boeing-flyet, der har kaldenavnet 'Reach 871' og er blevet brugt igennem 30 år af militæret.

»Er der 800 personer på jeres fly? Hold da op … ok,« kan man høre en person sige til mandskabet på en bid radiokommunikation, der har floreret på sociale medier.

Det afviser kilden til Defense One.

»Omkring 640 civile afghanere forlod luftfartøjet, da det nåede sin destination,« lyder det.

Tusindvis af afghanere har forsøgt at forlade landet via lufthavnen i Kabul. Foto: WAKIL KOHSAR Vis mere Tusindvis af afghanere har forsøgt at forlade landet via lufthavnen i Kabul. Foto: WAKIL KOHSAR

Myldret i Kabuls lufthavn set fra satellitfoto. Foto: - Vis mere Myldret i Kabuls lufthavn set fra satellitfoto. Foto: -

Og det var på den amerikanske Al Udeid-base i Qatar, hvor C-117'eren satte hjulene på landingsbanen nogle få timer senere. I sikkerhed.

Ifølge Defense One var der »adskillige andre« fly, der lykkedes med at forlade lufthavnen i Kabul med hundredvis af flygtende afghanere ombord – andre »havde måske endda mere end 640 ombord«, lyder det.

Men det var altså inden, at kaosset mandag brød løs og syv personer mistede livet i lufthavnen.

Af den grund blev flyvninger i en periode indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, men sent mandag lokal tid kunne evakueringsarbejdet så genoptages.

Et af de første fly, der her ankom til Kabul, var i øvrigt et fly af typen C-17 – denne gang fyldt med amerikanske soldater, der skal hjælpe med at få endnu flere afghanere ud af landet.