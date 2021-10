Var det et attentat? Blev et dæk skudt i stykker? Hvorfor brød bilen i brand? Hvad skete der egentlig?

Spekulationerne har fået frit løb siden søndagens voldsomme bilulykke, hvor den kontroversielle kunstner Lars Vilks og to betjente mistede livet.

Ikke mindst på sociale medier og i svenske debatfora på nettet er teori efter teori blevet delt, men ifølge Expressen kommer svensk politi nu med en kontant udmelding i forbindelse med de mange gisninger.

»Det vil jeg ikke sige noget om,« lyder det fra Stefan Sintéus, der er chef for efterforskningsenheden i Sydsverige.

Tirsdag blev de resterende bildele fjernet fra ulykkesstedet.

Han siger videre: »Det er bare spekulationer, og det vil ikke gå at spekulere, som det bliver gjort i medierne. Det er derfor, at vi udfører en retsmedicinsk undersøgelse, og det ville være helt vanvittigt at spekulere fra vores side.«

Selvom der er gået knap tre døgn siden dødsulykken, er der indtil videre kommet meget lidt fakta på bordet i forhold til, hvad der skete.

Det er egentlig kun kendt, at den 4,5 ton tunge og armerede civil politibil pludselig kørte på tværs af motorvejen E4 ved Markaryd. Den torpederede et trådhegn i midterrabatten og kolliderede efterfølgende frontalt med en lastbil i den modsatrettede kørebane.

Begge køretøjer brød i brand, og Lars Vilks og de to betjente blev dræbt på stedet. Lastvognschaufføren blev reddet ud.

Lars Vilks var en kontroversiel kunstner, der levede under politibeskyttelse, fordi han engang tegnede Muhammed som en hund.

Indtil videre har politiet – på et pressemøde i mandags – kun præsenteret en enkelt formodning: At der kan være tale om en dækeksplosion – det blev dog samtidig meldt ud, at de specialbyggede biler brugt til beskyttelse normalt har punkterfri dæk.

Samtidig blev det foreløbig afvist, at »noget udefrakommende« kunne have fremprovokeret ulykken.

Siden er der ikke meldt mere ud.

Heller ikke i en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden onsdag formiddag.

Her ses bremsesporene (øverst til jøjre) og det ødelagte trådhegn mellem vejbanerne.

»Der er kun gået et par dage, og der venter stadig mange efterforskningstiltag, blandt andet forskellige tekniske undersøgelser og afhøringer,« lyder det her kortfattet fra chefanklager Kajsa Sundgren:

»Det er for tidligt at drage nogle konklusioner om, hvad der forårsagede ulykken. Jeg kan heller ikke vurdere, hvornår der vil komme flere oplysninger.«

Det lyder videre, at det ikke er muligt for hende at svare på spørgsmål i øjeblikket på grund af »høj arbejdsbelastning«.

De vidner, der har udtalt sig til svenske medier, har heller ikke givet et billede af, hvad der skete forud for ulykken – selv om flere har nævnt, at den civile politibil skulle have kørt med 160 km/t – men svensk politi har dog meldt ud, at man har kontakt til vidner, der skulle have set hele forløbet.

Den pågældende strækning af E4-motorvejen ved Markaryd har på grund af politiets undersøgelser på stedet været lukket siden ulykken men den er onsdag åbnet igen.