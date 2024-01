»Der kan blive krig i Sverige.«

Ordene fra landets civilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin har fået stor opmærksomhed, også i udlandet. Nu modtager han hård kritik for den opsigtsvækkende udtalelse – hjemme i Sverige.

Det var under en tale søndag ved Folk och Försvars Rikskonferens, at Carl-Oskar Bohlin (Moderaterna) med »usminket tydelighed« – som han selv kaldte det – lod forstå, at »Der kan blive krig i Sverige.«

Mandag morgen erklærede den svenske forsvarschef, Micael Bydén, sig så enig i de dystre fremtidsscenarier.

»Kig på nyhederne fra Ukraine og stil de enkle spørgsmål: Hvis det sker her, har jeg så styr på mine ting? Hvad skal jeg gøre? Jo flere, der har tænkt, overvejet og forberedt sig, jo stærkere er vores samfund,« sagde han til svensk tv 4.

De markante udmeldinger er blevet bemærket og kommenteret både her i Danmark og i Rusland – og møder hård kritik fra en tidligere svensk minister.

I programmet Aktuellt på SVT mødtes tidligere justitsminister Morgan Johansson (Socialdemokraterna) søndag med Carl-Oskar Bohlin til en debat om de seks allerede berømte ord: »Der kan blive krig i Sverige.«

Her peger Johansson på, at man i Finland – som har en lang landgrænse til Rusland og er kendt for sit meget stærke civilforsvar – bærer sig helt anderledes an, når trusselssituationen skal kommunikeres til befolkningen.

Den svenske forsvarschef, Micael Bydén (tv.). Her i samtale med polske kollegaer under en øvelse.

»Der siger de, at man bør gemmer udmeldinger i dette toneleje til situationer, hvor en krig virkelig står for døren, og det gør den ikke nu,« sagde Morgan Johansson under debatten ifølge Expressen.

Han mener derfor, at myndighederne bør være tydeligere i sin kommunikation, idet 'ord har betydning'.

Men Carl-Oskar Bohlin mener ikke, han gik for langt med sin advarsel under talen:

»Vi taler om de risici, der findes i omverdenen for at kunne håndtere og afhjælpe dem. Nu og her har vi et vindue med muligheder for at styrke Sveriges beredskab og reducere risikoen for, at Sverige bliver draget ind i en krig. Men det kræver en bevidsthed om situationen,« lød civilforsvarsministerens svar under tv-debatten ifølge Expressen.

Carl-Oskar Bohlin slår i programmet fast, at målsætningen med hans opfordring ikke er, at folk 'skal ligge søvnløse om natten', men at svenskerne skal være opmærksomme på den nuværende situation.