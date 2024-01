Den fremtrædende russiske politiker Aleksej Pusjkov kan slet ikke lade være med at gå i flæsket på Sverige.

»Mine fingre klør virkelig,« lyder det fra ham på beskedtjenesten Telegram.

Han reagerer på de seneste dages udmeldinger fra både politisk og militær side hinsidan, hvor budskabet har været entydigt.

Den svenske befolkning skal forberede sig på, at Rusland meget vel kan finde på at invadere landet. Læs mere om det her.

Den svenske minister Carl-Oskar Bohlin kom med sin udmelding i en tale ved en konference. Foto: Pontus Lundahl/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Den svenske minister Carl-Oskar Bohlin kom med sin udmelding i en tale ved en konference. Foto: Pontus Lundahl/TT/Ritzau Scanpix

»Der kan blive krig i Sverige,« lød det således først fra civilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin.

Hvilket den svenske forsvarschef, Micael Bydén, siden bakkede op om.

»Vi må forstå, hvor alvorlig situationen faktisk er, og at man helt ned til den enkelte person forbereder sig på det,« sagde han.

I sit indlæg nævner Aleksej Pusjkov både Carl-Oskar Bohli og Micael Bydén ved navns nævnelse.

Og han påpeger, at Sverige er et af de lande i Europa, hvor »niveauet af antirussisk propaganda er størst«.

»I mange år har de fortalt, hvordan Rusland angiveligt forbereder sig på at erobre Göteborg og andet sludder,« lyder det fra Aleksej Pusjkov, der er medlem af præsident Vladimir Putins parti:

»Det er åbenbart sådan, de forsøger at give Sverige en geopolitisk betydning, som det ikke har.«

I samme tråd fortsætter Aleksej Pusjkov, der betragtes som en af Vladimir Putins netkrigere på social medier:

»Nogle gange ser det ud til, at svenske militærpersoner – såvel som journalister – næsten drømmer om krig. De kan tilsyneladende ikke falde til ro efter nederlaget ved Poltava …«

Sidstnævnte er en reference til Den Store Nordiske Krig, hvor Sverige i 1709 led et afgørende nederlag til Rusland i Poltava, der i dag ligger i Ukraine.

Dengang kæmpede Danmark i øvrigt på russisk side.