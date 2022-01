Ingen vaccine, intet job.

Sådan bliver konsekvensen for de ansatte i storbanken Citigroup, der er selskabet bag Wall Street-banken Citibank.

Det skriver CNN, der har fået oplysningen bekræftet hos en central kilde i selskabet.

Helt konkret kommer det til at betyde, at hvis man ikke er blevet vaccineret inden 14. januar, så får man en fyreseddel med øjeblikkelig virkning.

Banken er dermed den første af de store finansielle selskaber i USA, der tager et standpunkt om en vaccinepligt på arbejdspladsen. Også Google og United Airlines har taget en lignende beslutning, dog med varierende strenghedsgrader.

Andre store Wall Street-banker som Goldman Sachs, Morgan Stanley og JPMorgan Chase, har bedt de uvaccinerede medarbejdere om at arbejde hjemmefra, men ingen er endnu gået så langt som at fyre personale.

Indtil videre har 90 % af Citigroup-ansatte overholdt vaccinepligten.

I Danmark kan det ikke blive krævet, at man bliver vaccineret for at kunne møde på arbejde. Men i stedet kan arbejdsgiverne kræve, at man fremviser gyldigt coronapas med en covid-test.