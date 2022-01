Coronapandemien har i den grad været en hård nyser. For virksomheder lige så vel som privatpersoner.

Det måtte folkene bag den danske virksomhed Naked Copenhagen, der særligt sælger sneakers, for alvor sande sidste år.

Her blev konsekvensen af nedlukninger i firmaets tre fysiske butikker i både Aarhus og København nemlig, at årsregnskabet for første gang nogensinde viste underskud.

Men ifølge Finans er skuden altså atter vendt og stifterne bag Naked Copenhagen, Stine Lindholm Pedersen og Tommas Rubini Olsen, kan ånde lettet op.

Makkerparret kan nemlig bryste sig af at have slået alle personlige rekorder hidtil med et resultat på 6,5 millioner kroner i kassen i det seneste regnskab.

Størstedelen af Naked Copenhagen blev i august 2021 opkøbt af den franske detailkoncern Groupe Courrier, da virksomheden gerne ville skalere internationalt.

Både Stine Lindholm Pedersen og Tommas Rubini Olsen, der sammen stiftede virksomheden i 2004, er dog fortsat en del af selskabet og sidder nu i direktionen.

Foruden to butikker i hovedstaden og en enkelt i Aarhus foregår en stor del af Naked Copenhagens salg også via deres webshop. Herfra leverer de sko – særligt til kvinder – globalt.