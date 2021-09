En stor eftersøgnings- og redningsmission er blevet skudt i gang, efter en helikopter fra den amerikanske flåde styrtede ned i vandet ud for San Diegos kyst.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvor helikopteren styrtede ned – eller hvor mange, der var ombord, da det skete.

Det skriver CNN.

Ifølge flåden er det dog meget normalt, at der er fire personer ombord på en MH-60S Seahawk-helikopter, som er den type, der forulykkede.

Helikopteren var forinden styrtet lettet fra skibet USS Abraham Lincoln.

Den var ifølge en udtalelse fra flåden i gang med en rutinemæssige overflyvning omkring 60 sømil ud for San Diegos kyst.

Ulykken skete klokken 16.30 lokal tid – klokken 01.30 dansk tid.

Både kystvagten og flåden er i gang med eftersøgnings- og redningsmissionen.

Search and rescue operations are ongoing with multiple Coast Guard and Navy air and surface assets. More information will be posted as it becomes available. (2/2) — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 1, 2021

B.T. følger sagen.