Mens verdens øjne hvilede på den afghanske hovedstad Kabul, fandt den lokale taxachauffør Hamed Safi sig i en svær situation.

For udover det massive kaos i lufthavnen 19. august 2020, stod Hamed Safi pludselig med et to måneder gammelt spædbarn i sin favn.

»Jeg så babyen svært tilredt ligge på gulvet i lufthavnen. Jeg samlede barnet op og forsøgte at finde dets forældre. Jeg viste barnet til mange folk, men ingen kendtes ved ham.«

»Derfor tog jeg ham med hjem og købte mælk til ham. Siden har min kone og jeg passet ham,« siger Hamed Safi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Medierne har beskæftiget sig en del med sagen, og det er lykkedes at finde barnets bedsteforældre. Det fortæller talsmand for Taliban Hameed Malang.

»Efter at have set flere beviser, har vi slået fast, at det er barnets bedsteforældre, der er trådt frem,« siger han.

Det har ikke været muligt at genforene barnet, der hedder Sohail, med sine forældre, da de evakuerede landede i august.

Faderen, Mirza Ali Ahmadi, kunne i november fortælle, at de forsøgte at flygte fra landet, da han har arbejdet på den amerikanske ambassade og derfor frygtede Talibans indtog.

Under evakueringen var der så mange mennesker, at Mirza Ali Ahmadi blev bange for, at Sohail ville blive mast ihjel. De gav derfor spædbarnet til en soldat på den anden side af et hegn, hvor de regnede med at kunne komme hen om ganske kort tid.

Der gik dog en halv time, før de kom på den anden side af hegnet, og da var barnet forsvundet.

Sohails bedsteforældre fortæller, at man nu vil forsøge at genforene forældre og barn.