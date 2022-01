Da en 20-årig mand søndag landede i Københavns Lufthavn, stod politiet klar til at anholde og sigte ham for skuddrabet i Brøndby Strand 28. december.

Han er mistænkt for sammen med en 25-årig at have deltaget i skyderiet, der kostede en 22-årig mand livet.

Den 25-årige meldte sig selv i sidste uge.

»Vi har nu anholdt de to personer, som vi har efterlyst i sagen. Efterforskningen i denne sag er ikke færdig, men det er klart, at vi er tilfredse med, at disse anholdelser nu er foretaget,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

Foto: Steven Knap – Byrd

Til B.T. fortæller vicepolitiinspektør, at selve anholdelsen fandt sted sidst på formiddagen søndag. Han kan dog ikke fortælle, hvor den 20-årige indrejste fra, eller hvor længe han har befundet siden udenfor de danske grænser.

»Vi blev opmærksomme på, at han kom til Danmark, og her mødte vi ham i gaten. Anholdelsen foregik stille og roligt,« siger han dog.

Begge mistænkte blev allerede dagen efter drabet efterlyst offentligt med navn og billede. Ligeledes delte politiet en video af de to samt en kraftig opfordring til at melde sig selv.

»De to unge mænd ved udmærket godt, at vi leder efter dem. Det vil være lettest for alle, at de melder sig på nærmeste politistation,« lød det således 29. december fra politiinspektør Allan Nyring.

Nu er begge så i politiets varetægt. Den 20-årige blev ifølge Vestegnens Politi anholdt i samarbejde med kollegaerne fra Københavns Politi.

Den 20-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør mandag morgen i Retten i Glostrup. Her vil anklagemyndigheden begære lukkede døre, lyder det.

Den 22-årige mand var dødeligt såret af flere skudlæsioner, da de første patruljevogne nåede frem til gerningsstedet i Hallingparken i Brøndby Strand tirsdag eftermiddag. Han afgik efterfølgende ved døden.

Af samme årsag kan vicepolitiinspektør Peter Malmose overfor B.T. for nuværende ikke gå yderligere i detaljer med efterforskningen og selve anholdelsen.

Allerede tidligt i efterforskningen kunne politiet berette, at de to mistænkte allerede var kendt af politiet forud for drabet.

Mens den 20-årige ifølge B.T.s oplysninger har flere domme på sin straffeattest – den seneste fra marts 2020, hvor han blev dømt for blandt andet et brutalt gaderøveri – har også den 25-årige tidligere stiftet bekendtskab med det danske retssystem.

Han blev i januar 2020 idømt seks måneders fængsel for blandt andet organiseret hashhandel på Christiania.