Der må højst gå 14 dage, fra en kvinde får foretaget en mammografiscreening, til svaret ligger klart.

Men i øjeblikket er virkeligheden en helt anden.

Lige nu går der nemlig op til 14 dage ekstra, før man kan få svar på sin screening hos Region Hovedstaden.

Det sker, samtidig med at op mod 120.000 kvinder i Region Hovedstaden siden juli 2021 har fået udsat deres invitation til screening. Det er fortsat forventningen, at denne gruppe vil opleve forsinkelser.

Det betyder, at kvinderne kan komme til at vente op til to år og seks måneder på brystkræftundersøgelsen, hvilket er tre måneder længere, end hvad Sundhedslovens § 85 tillader.

Forsinkelserne skyldes først og fremmest sygemeldinger blandt personalet grundet covid-19, men i høj grad også en akut mangel på lægefaglige ressourcer, herunder mammaradiologer og radiografer, som undersøger kvinder med symptomer på brystkræft og aflæser billeder af kvinders bryster fra det nationale screeningsprogram.

»Det er klart, at det ikke er optimalt. Vi gør derfor også alt, hvad vi kan for at undgå det, og målet er som sagt altid at give svar inden for 14 dage,« fortæller direktør for Center for Sundhed Charlotte Hosbond og fortsætter:

»Vi er nødt til prioritere de knappe ressourcer bedst muligt. Vi skal først og fremmest sikre, at kvinder, som er henvist med mistanke om brystkræft, bliver udredt. Og det kan betyde nogen forsinkelse for de kvinder, som rutinemæssigt indkaldes til screening for brystkræft, og det er vi selvfølgelig kede af.«

Om brystkræft Raske kvinder mellem 50 og 69 år skal hvert andet år indkaldes til en screening, der skal vise, om de er ved at udvikle brystkræft. Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom hos kvinder i den vestlige verden.

Hvert år får cirka 4.800 kvinder i Danmark brystkræft.

Risikoen for at få brystkræft stiger med alderen. Cirka 80 procent af alle kvinder, der får brystkræft, er over 50 år. Kilde: Sundhed.dk

Men forsinkelserne vækker stor bekymring hos Kræftens Bekæmpelse, der mener, at tiden spiller en afgørende rolle for kvindernes overlevelseschancer, når det gælder at opdage kræft.

»Det er rigtig bekymrende, at man i første omgang fortæller, at der er tre måneders ekstra ventetid på at få screeningen, men at der så nu også er længere ventetid på svaret, det er nyt for os. Det betyder jo, at ventetiden er længere end de tre måneder, der er lovet,« fortæller Janne Bigaard fra Kræftens Bekæmpelse, der er overlæge i brystkirurgi og projektchef i afdelingen for screening, symptomer og vaccination.

»Det er vigtigt, at kvinderne bliver undersøgt til den tid, Region H har meldt ud, og jeg synes, at invitationen skal passe med virkeligheden, så kvinderne ved, hvad de kan forvente. Med forsinkelser i programmet forventer jeg, at kvinderne vil risikere at få fundet nogle knuder, der er større, ligesom flere vil have spredt sig til armhulen, når de bliver opdaget,« fortæller hun videre.

B.T. har fået flere henvendelser fra kvinder, der enten har fået udsat deres screening eller oplever længere svartid på deres undersøgelse.

En af kvinderne, der har henvendt sig, fortæller, at hun først fik besked om, at hendes tid blev udsat. Herefter fik hun tid til screening 14. december 2021. Men på grund af manglende lægefaglige ressourcer måtte hun forvente forsinkelse på svaret.

»Vi gør opmærksom på, at vi desværre har udfordringer med at danne svar på en del screeningundersøgelser grundet manglende lægefaglige ressourcer,« lyder beskeden, som hun modtog i sin e-Boks 5. januar.

Kvinden ønsker ikke at stå frem med navn af hensyn til sagens videre forløb, men B.T. er bekendt med hendes identitet.

Hun fortæller, at hun har tre knuder i sit bryst, som første gang blev opdaget for fire år siden. Derfor bekymrer det hende, at hendes tid både er blevet rykket, og at der nu er udfordringer med at få svar på screeningen.

»Dengang fik jeg at vide, at der intet ondartet var i knuderne, men de sagde også, at der skulles holdes øje med dem. Så jeg synes, det er en grotesk situation. Jeg håber for dem, at der intet er, når man skal vente så længe på et svar, for så bliver jeg rasende. Man går jo og er nervøs i øjeblikket,« siger hun til B.T. og oplyser, at hun efter 27 dage endnu venter på et svar.

Janne Bigaard lægger i den forbindelse vægt på det psykiske pres, det kan have at vente på svar.

»Jeg håber, at Region Hovedstaden får løst problemet, så kvinderne ikke skal vente så længe på svar. Jeg ville ønske, at når vi har et tilbud, der handler om at finde kræft på et tidligt stadie, at man så også kunne leve op til det,« fortæller hun.

De ventende kvinder, der får udsat deres screening, har ret til erstatning, hvis de senere får konstateret brystkræft.

B.T. har været i kontakt med de andre regioner for at høre, om samme problem gør sig gældende. Ifølge Region Midtjylland og Nordjylland har man ikke haft forlængede svartider og overholder screeningsintervallet. Region Sjælland og Syddanmark er ikke vendt tilbage.