Hun så ham første gang, da han sprang ud af et buskads iført orange sneakers og bøllehat.

»Han smilede. Han lignede slet ikke en terrorist,« har hun senere beskrevet.

Men det var han. Og det korte møde med Abdelhamid Abaaoud er grunden til, at kvinden kendt som 'Sonia' i dag lever et liv i skjul med sin familie. Med en ny hemmelig identitet formuleret på fire sider, uden fortid, uden job, med skiftende bopæl og en evig frygt for at blive fundet og dræbt.

»Mit liv er taget fra mig. Mit navn er taget fra mig. Hele mit liv er nu løgn,« som hun tidligere har forklaret.

Fransk politi satte massivt ind mod terrorangrebet i Paris' gader. Foto: Christian Hartmann

Nu dukker hun igen frem fra de franske skygger.

For 'Sonia' er et af hovedvidnerne i den historiske terrorretssag, der onsdag tager sin begyndelse i Paris.

Her skal 20 personer med tilknytning til Islamisk Stat stilles til ansvar for det blodbad, der udspillede sig i den franske hovedstad for knap seks år siden – centreret omkring flere fortovscafeer, stadionet Stade de France og spillestedet Bataclan. Mere end 130 mennesker døde, og over 400 blev såret, da de ni bevæbnede gerningsmænd gik til angreb.

Det var 13. november 2015.

Sørgende foran spillestedet Bataclan. Foto: Mohammed Badra

For 'Sonia' begyndte historien først to dage senere.

Her kørte hun til Paris-forstaden Aubervilliers for at hente en fætter til veninden Hasna Ait Bouhlacen, der også var med i bilen.

Allerede kort efter, at den smilende mand i de orange sneakers hoppede ind, viste det sig hurtigt, at noget var helt galt.

For manden var Abdelhamid Abaaoud, den mest efterlyste forbryder i Frankrig, fordi han af politiet blev anset som koordinator af massakren få dage tidligere.

Han sagde: 'Fortovscafeerne, det var mig', og han lød stolt af det. 'Sonia', om Abdelhamid Abaaoud

Og han lagde i bilen heller ikke skjul på, at han var en del af terrorangrebet.

»Han sagde: 'Fortovscafeerne, det var mig', og han lød stolt af det,« har 'Sonia' tidligere udlagt om samtalen i bilen, hvor Abdelhamid Abaaoud endda lovede flere angreb:

»'Bare vent til jul, boom, og også i jødiske kvarterer, boom, boom'.«

'Sonia' endte med at sætte Hasna Ait Bouhlacen og Abdelhamid Abaaoud af ved en ejendom i en anden Paris-forstad, Saint Denis. Dernæst tog hun den beslutning, der for altid ændrede hendes liv.

Der blev spillet landskamp mellem Frankrig og Tyskland på Stade de France, da angrebene fandt sted. Også uden for stadionet. Her samles publikum af den grund på banen. Foto: FRANCK FIFE

Hun gik til politiet.

Hendes oplysninger førte til, at politiet tre dage senere stormede bygningen. Det var 18. november.

Her blev Hasna Ait Bouhlacen dræbt. Det samme blev Abdelhamid Abaaoud. Og ligeledes Chakib Akrouh, der også havde været med i angrebet. Han detonerede en bombevest, da de franske styrker myldrede ind i bygningen.

Samtidig blev 'Sonia' tilbudt at blive en del af et omfattende vidnebeskyttelsesprogram for at forhindre et gengældsangreb fra Islamisk Stat.

Bygningen i Saint Denis, som politiet stormede. Foto: JOEL SAGET

»Der må have været flere personer i 2015, der vidste, at Abaaoud stadig befandt sig i Frankrig, i Paris. Det kan ikke være anderledes, men Sonia var den, der gik til politiet. Det var hende, der forhindrede nye angreb,« som hendes advokat, Samia Maktouf, har sagt:

»Ingen kan kende til hendes nye identitet og ikke engang mig som hendes advokat. Der er heller ingen, der ved, hvor hun bor. Jeg ser hende nogle gange, og jeg ringer til hende, men hun kan ikke dele private oplysninger med nogen. Ikke engang sin egen mor.«

Når 'Sonia' skal vidne under den enorme, ni måneder lange retssag mod de overlevende tiltalte – flere blev også skudt af politiet 13. november – bliver det under helt særlige forhold.

Hun skal fra et hemmeligt sted afgive sin forklaring via en videoforbindelse og vil samtidig fremstå som uigenkendelig for de tiltalte og alle andre.

'Sonia's advokat Samia Maktouf. Foto: JOEL SAGET

Dernæst vender hun tilbage til sit skjul. Og hun fortryder ikke.

»Nogle gange, når jeg går ned ad gaden, kigger jeg på menneskene omkring mig og tænker: 'Måske reddede jeg deres liv', og det er det hele værd,« har 'Sonia' sagt:

»Jeg ville ikke have kunnet leve med, at flere var blevet dræbt. Og nu vil jeg vise dem, at jeg ikke er bange.«

Denne artikel er baseret på de få interview, 'Sonia' tidligere har givet – det er i øvrigt hverken hendes tidligere eller nuværende navn.