Tirsdag morgen fik Peter Henriksen fra Hedehusene sig noget af en overraskelse, da han gik ud i sin have.

Idet han vandrede ned mod skuret, som står ved den store, åbne græsplæne, blev han nemlig mødt af én af familiens syv ællinger, som lå og pev.

Men det var ikke det eneste, som han stødte på.

Inden han fik set sig om, opdagede han nemlig, at flere af familiens håndtamme ællinger lå spredt over græsplænen. Nogle var døde, mens andre lå og sprællede.

»Da jeg så det, var min første tanke, at der nok havde været en ræv eller et andet dyr på spil.«

Men da Peter Henriksen tog et par af ællingerne op i armene, kunne han hurtigt se, at der var forgået noget helt andet.

Ællingerne havde nemlig alle skudhuller på deres kroppe, og som erfaren jæger kunne Peter endda konstatere, at det var sket med et skudvåben, der lignede noget ala en kaliber 22.

»Da jeg løfter ællingerne op, kunne jeg mærke, at de stadigvæk var varme. De dør nærmest i hænderne på mig,« fortæller en berørt Peter til B.T.

Her kan man se én af de syv ælllinger, som lå på græsset hos familien Henriksen. Foto: Privat Vis mere Her kan man se én af de syv ælllinger, som lå på græsset hos familien Henriksen. Foto: Privat

Peter bor med sin familie på en klassisk villavej, som ligger klods op af andre huse. Han havde været hjemme hele morgenen, men havde hverken hørt eller set noget.

Han besluttede sig derfor at ringe 112, og inden for ganske kort tid stod politiet og en indsatsleder på adressen.

»Mens jeg afventede politiet var det vildt hårdt bare at stå og se på ællingerne,« fortæller Peter Henriksen.

Men endnu hårdere var det, da han skulle ringe og fortælle situationen til sin kone. Ællingerne er nemlig hele familiens kæledyr, og de er meget betydningsfulde.

Jeg rystede, og da jeg ringede min kone op, blev jeg selvfølgelig ked af det. Hele følelsesregisteret var i spil. Peter Henriksen

Politet undersøgte området i en god times tid, men de kunne ikke finde nogen spor. De samlede derfor ællingerne i nogle poser, og tog dem med.

Efter betjentene kørte, stod Peter med en ubehagelig fornemmelse i kroppen. Han er forarget over, at folk kan finde på det. Det er jo privat grund og det samme sted, som hans børn leger.

Peter valgte derfor, at han ville dele sin frustration i et opslag på Facebook, og her har han modtaget en hel del støttende og positiv respons.

Flere naboer har blandt andet tilbudt deres hjælp, og der er sågar én, som vil hjælpe med at finde mulige stumper fra projektiler på familiens græsplæne for at opklare mysteriet.

»En, som bor i området, skrev til mig, at han havde en metaldetektor, og han har tilbudt at hjælpe med at finde projektiler i græsplænen,« fortæller Peter Henriksen til B.T.

Gerningsmanden, der står bag, er endnu ikke blevet fundet. Så hvis man har hørt eller set noget, er man meget velkommen til at kontakte Københavns Vestegns Politi.