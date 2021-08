Fredag morgen vågnede Allan Klokker fra Ringkøbing op til, hvad han troede og håbede var et ondt mareridt.

Efter han havde børstet sine tænder, trak han nemlig soveværelsesgardinerne fra, og her opdagede han, at alt ikke var, som det skulle være.

Det 4x5 meter store havedam, hvor familiens betydningsfulde koikarper bor, var uden bevægelse. Og liv.

»Jeg kiggede ud af vinduet, og her så jeg straks, at vandet var helt stille, og jeg frygtede det værste,« fortæller Allan Klokker.

Allan gik derfor ud på terrassen kort tid efter, og her kunne han hurtigt se, at der ikke var én eneste af familiens 15-20 japanske koikarper i havedammen.

Efter fem minutter gik jeg tilbage i haven. Jeg blev nødt til at tjekke, om jeg havde set syner, eller om havedammen rent faktisk var tom. Allan Klokker

At de farvestrålende fisk var væk, kom dog alligevel bag på Allan. For selvom han formentlig har sovet, mens de er blevet stjålet, har han hverken set spor eller hørt noget pusle på matriklen.

»Det er så træls, for nu har vi haft vores karper i snart 10-11 år, og de er virkelig betydningsfulde for familien.«

Da Allan skulle overlevere nyheden om den tomme havedam til familien, blev hans søn Emil også meget ked af det. Koikarper har det nemlig med at blive anset som ekstra familiemedlemmer.

Her ses tre af familiens japanske koikarper, som iøvrigt er så tamme, at de kan håndfodres. Foto: Privat / Allan Klokker Vis mere Her ses tre af familiens japanske koikarper, som iøvrigt er så tamme, at de kan håndfodres. Foto: Privat / Allan Klokker

Og ikke nok med, at familiens koikarper både er store og betydningsfulde, så er de også meget værdifulde. Prislejet for koikarper ligger nemlig mellem alt fra 3.000-10.000 kroner pr. fisk.

»Jeg tror, at vores koikarper har en værdi på minimum 25.000 kroner, fordi de er så store. Og måske er det endda lavt sat,« fortæller Allan Klokker.

Allan har derfor også valgt at udlove en dusør på 5.000 kroner, hvis nu nogen hører eller ser familiens koikarper et sted.

»Vi savner dem bare så meget. De giver jo så meget liv til haven,« fortæller Allan Klokker.

Selvom Allan har politianmeldt tyveriet, skal man derfor ikke tøve med at kontakte ham, hvis man ved noget om de mange farverige fisk. Allan Klokker kan derfor kontaktes på telefonnummeret 31 15 29 97.