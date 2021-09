De, som følger skuespiller Mille Dinesen på Instagram, kunne 23. august se hende reklamere for sit spritnye kollagenshot.

At hun er hoppet med på den vogn, er måske ikke så mystisk, for salget af såkaldte kollagentilskud er eksploderet det seneste år.

Det kan man ikke mindst mærke i Matas-koncernen.

»Der bliver hele tiden introduceret nye kollagenprodukter til markedet. Det er et marked, som er i ekstrem vækst. Vores største brands ligger i indeks 800, så de har solgt otte gange så meget i år, som de gjorde sidste år,« forklarer Klaus Fridorf, pressechef hos Matas, til B.T.

Han fortæller, at det primært er indenfor hudpleje, at tilskud med proteinet – der også findes naturligt i kroppen og i fødevarer som oksekød og auberginer – er populært.

Mille Dinesen lover da også, at hendes kollagenshot gør hendes egen 'hud fin og tilfører glød'.

Men virker de populære kollagenprodukter overhovedet?

Det har B.T. spurgt tre eksperter om: professor i fødevarevidenskab Hanne Christrine Bertram, sundhedsdebatør Morten Elsøe og personlig træner Christian Amdi.

Konklusionen er enslydende: I værste fald er kollagentilskud spild af penge – i bedste fald har det en positiv effekt på din hud.

»Der er lavet en hel del studier, der peger på, at der er nogle positive effekter på hudens spændstighed og hydrering. Det går også igen, at indtaget ikke er forbundet med bivirkninger,« opridser sundhedsdebattør Morten Elsøe.

»Jeg vil dog ikke betragte kollagen som værende noget magisk tilskud, der kan holde dig ung for evigt. Det skader ikke, men du skal nok ikke forvente en drastisk forskel,« tilføjer Christian Amdi.

Morten Elsøe peger ligesom de to andre eksperter på, at forskningen i kollagentilskud er mangelfuld.

»De fleste studier er enten direkte foretaget af eller betalt af producenter. Derfor kunne det være fedt, hvis der var nogle helt uvildige, som en forskningsgruppe på et universitet, der testede flere produkter på en stor gruppe mennesker,« fortæller han.

Hanne Christine Bertram har som professor i fødevarevidenskab på Aarhus Universitet selv forsket i, hvordan man optager kollagentilskud.

Det korte svar er, at kollagen er nemt for kroppen at optage. Men om det virker som hudpleje, er straks sværere at påvise.

»Om det kan reducere rynker – om det kan booste cellernes egen evne til at producere mere kollagen – det er svært at fastslå. For det er ekstremt komplekst, fordi der er så mange påvirkninger fra vores omgivelser og vores kost. Så det er svært at lave nogle meget kontrollerede forsøg, hvor man helt endeligt kan fastslå, at det lige netop er kollagentilskuddet, der gør effekten,« forklarer fødevareprofessoren.

Christian Amdi tilføjer, at man netop kan præge sit kollagenoptag på mange andre måder end gennem kosttilskud.

»Den dosis, de fleste kosmetikfirmaer anbefaler, er én, der relativt let kan opnås gennem kosten, hvis man spiser kød. Alt det, som kollagentilskud påstås at kunne og muligvis næsten kan, kan også opnås igennem en generel sund livsstil,« understreger den personlige træner.

Hvad angår Mille Dinesens nye kollagenshot, er det ikke oplyst, hvilket kollagenpeticid hun benytter sig af. Blot, at shottet består af ti procent fiskekollagen.

Hverken Mille Dinesen, hendes manager eller hendes virksomheds pressekontakt er vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

»Hun burde beskrive, hvad for et kollagenprodukt hun har, for der er jo risiko for, at det ikke er testet eller er lige så effektivt, og så kan det være spild af penge,« fortæller Morten Elsøe.

Derfor er sundhedsdebattørens råd til forbrugerne ligeledes at tjekke op på det produkt, de påtænker at købe.

»Hvis det er meget svært at finde frem til videnskabelige studier på produktets hjemmeside, så er der meget stor sandsynlighed for, at det ikke er testet ordentligt. For hvis det findes, så vil en producent naturligvis vise det frem,« mener Morten Elsøe.

Som personlig træner Christian Amdi påpeger, kan der også være mange penge at spare ved at undersøge markedet først.

»Man kan få det samme kollagenprodukt betragtelig billigere hos andre forhandlere. Det billigste, jeg har fundet, er næsten 27 gange billigere, end hvad nogle kosmetikfirmaer sælger det for,« siger han til slut.