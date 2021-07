Der ventede det australske politi et usædvanligt syn, da de mødte op ved karantænehotellet Rivervale.

For ud af et vindue fra 4. sal hang en række sammenbundne lagner – og det viste sig, at en mand tilsyneladende havde brugt dem til at flygte fra stedet.

Det oplyser Western Australia Police Force i en pressemeddelelse.

Manden, der er 39 år, var ankommet til Western Australia fra Brisbane i mandags, men han kunne ikke få lov til at rejse ind i delstaten, da han ikke levede op til de adgangskrav, der lige nu er opsat på grund af coronaudviklingen.

Foto: Western Australia Police Force Vis mere Foto: Western Australia Police Force

Det betød, at manden fik at vide, at han skulle forlade Western Australia inden for 48 timer, hvorefter han blev henvist til et corona-karantænehotel for at overnatte.

Kort efter midnat valgte han dog at flygte fra sit hotelværelse ved at kravle ud af vinduet og klatre ned ad de sammenbundne lagner, hvorefter han løb væk fra stedet.

Manden nåede dog ikke langt, før han om morgenen blev fanget af politiet – og han er nu sigtet for ikke at følge politiets anvisninger og for at give politiet falske oplysninger.

Den 39-årige blev efterfølgende coronatestet, og hans test var negativ.