Dem, der følger en lille smule med i Hollywood-sladder, ved, at filmstjernen Ryan Reynolds ikke altid skal tages helt seriøst.

Den 44-årige skuespiller er nemlig i den grad kendt for altid at være i stand til at smide en god joke eller to.

Det gør sig også gældende i et nyt interview i podcasten 'SmartLess', hvor han blandt andet bliver interviewet af skuespilleren Jason Bateman. Det skriver People.

Ifølge det amerikanske medie åbner Ryan Reynolds i interviewet op omkring, hvordan han i sin tid scorede sin 33-årige kendishustru, Blake Lively.

Ryan Reynolds og Blake Lively. Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere Ryan Reynolds og Blake Lively. Foto: CARLO ALLEGRI

De to mødtes under optagelserne til filmen 'Green Lantern' i 2011. En film, som bestemt ikke blev en succes.

»Jeg mødte Blake det mørkeste sted af universets røvhul, et sted kaldet 'Green Lantern',« lyder det fra Ryan Reynolds, som herefter fortæller, at han og Blake Lively efterfølgende var venner i et halvandet års tid.

De var sågar så gode venner, at de en enkelt gang gik på dobbeltdate sammen.

Dette ændrede sig dog på en togtur, fortæller Ryan Reynolds i podcasten, hvor han som altid ikke kan dy sig fra at smide en joke ind:

Ryan Reynolds og Blake Lively. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Ryan Reynolds og Blake Lively. Foto: ANGELA WEISS

»En dag skulle hun til Boston, og det skulle jeg også, så jeg sagde, jeg ville følges med hende. Og på toget tiggede jeg hende om at gå i seng med mig.«

Ryan Reynolds fortæller, at han og Blake Lively begyndte at date efter togturen, og at han allerede en uge senere foreslog, at de skulle købe et hus sammen.

»Og det gjorde vi så,« siger skuespilleren, som giftede sig med Blake Lively i 2012.

Parret har i dag tre døtre, hvoraf den ældste er seks år gammel.

Ryan Reynolds og Blake Lively. Foto: HECTOR RETAMAL Vis mere Ryan Reynolds og Blake Lively. Foto: HECTOR RETAMAL

Og Ryan Reynolds er da bestemt heller ikke den eneste med humor i forholdet.

Blake Lively har ligeledes drillet sin husbond adskillige gange – især på sociale medier.

Skuespillerinden, der blandt andet er kendt fra serien 'Gossip Girl', har for eksempel engang delt en selfie af hende selv og Ryan Reynolds på Instagram, hvortil hun skrev følgende:

»Jeg elsker at møde mine fans.«