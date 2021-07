Ryan Reynolds lider af angst som følge af et kompliceret forhold med sin far.

En far, som ifølge den canadiske stjerneskuespiller kunne springe i luften hvert øjeblik.

Det fortæller den canadiske stjerneskuespiller i et interview med podcasten 'SmartLess'. Det skriver Hollywood Reporter.

44-årige Ryan Reynolds har tidligere fortalt, at han lider af angst, men nu sætter han flere ord på, hvor stor en betydning hans far i sin tid havde for angstens begyndelse.

»Det begyndte, da jeg var barn. Mit barndomshjem var ikke fuldstændig forfærdeligt i forhold til mange andres, men min far var ikke nem at være sammen med,« siger han og uddyber:

»Han var som en tikkende bombe. Man vidste aldrig, hvornår man trådte forkert, og han ville sprænge i luften.«

Ryan Reynolds siger endvidere, at angsten tog sin spæde start, fordi han altid forsøgte at overtænke, hvordan han skulle undgå sin fars vrede.

»Jeg tror, at det med at forsøge at forudse, hvad der kommer til at ske, er en stor del af angsten,« siger han og fortsætter:

»Men man kan ikke forudse fremtiden, og i stedet kommer man til at leve i et scenario, hvor man konstant er bange for, hvad der vil og ikke vil ske.«

Det er ikke første gang, at Ryan Reynolds fortæller, at hans far ikke var jordens mildeste mand, da skuespilleren var barn.

I 2017 sagde han følgende til Variety:

»Jeg har tre ældre brødre. Vores far var hård. Han var ikke overbærende mod nogen. Heller ikke sig selv.«

Ryan Reynolds far, James Reynolds, arbejdede inden sin pension som politibetjent.

Han døde sidste år af lungebetændelse.