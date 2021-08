En 20 sekunder lang spansk reklamefilm har fået Snickers i noget af en shitstorm.

Reklamen er nemlig blevet stærkt kritiseret for at gøre grin med homoseksuelle, og det har nu fået Snickers til at trække reklamen tilbage. Det skriver BBC.

I videoen ser man, hvordan den spanske influencer Aless Gibaja er på en strandbar med en ven, hvor han er iklædt lyserødt tøj og flirter med bartenderen. Her beder han tjeneren om en 'sexet appelsinsaft med vitamin A, B og C'.

Tjeneren ser herefter forvirret ud og tilbyder ham Snickers-isen, hvorefter Aless Gibaja forvandler sig til en maskulin og skægget mand.

Parece ser que comiendo @snickers_es se te quita la pluma y ya “estás mejor”. ¿Pero cómo sigue habiendo campañas así? #Homofobiapic.twitter.com/ccdtn7BfAw — Mario Montes (@mariomnts) August 4, 2021

Annoncen frigjorde en bølge af beskyldninger på de sociale medier om, at Snickers fornærmede homoseksuelle mænd.

»Det er skammeligt og beklageligt, at der på dette tidspunkt er virksomheder, der fortsætter med at fastholde stereotyper og fremme homofobi,« tweetede Statsforbundet for LGBT.

Også Spaniens ligestillingsminister, Irene Montero, har kritiseret reklamen.

Snickers har nu undskyldt for enhver misforståelse, der kan være forårsaget af reklamefilmen, og reklamen er nu blevet slettet.

Snickers forklarer, at formålet med reklamen var på en venlig måde at formidle, at sult kan ændre din karakter, og at det på intet tidspunkt har været til formål at stigmatisere eller fornærme nogen.