Et eksklusivt babybillede, en jonglerende prins og en mulig mobning af dronningen.

Hertuginde Meghan kunne onsdag fejre sin 40-års fødselsdag og valgte i den anledning at offentliggøre en video.

Her reklamerer hun for sit nye tiltag '40x40', der opfordrer verdens kvinder til at bruge 40 minutter af deres liv på at hjælpe andre kvinder med at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter coronanedlukningen.

Men kampagnevideoen, der foregiver at være et Zoom-møde mellem hertuginden og komikeren Melissa McCarthy, og som du kan se over artiklen, har tiltrukket sig en del opmærksomhed for andet end det sympatiske tiltag:

Viser et glimt af datteren

Mest opsigtsvækkende er nok, at hertuginden viser sit og prins Harrys yngste barn, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor, frem i videoen.

Man skal dog kigge rigtig godt efter. Den to måneder gamle pige kan nemlig ses i en lillebitte billedramme ved siden af hertugindens computer.

Tager man læsebrillerne på, kan man her se den lille baby få et kys af sin far, mens hendes storebror, den toårige Archie Harrison Mountbatten-Windsor, er en anelse tydeligere i en større ramme bagved, hvor han afsløres af det røde hår, som han har arvet fra sin far.

I den tredelte billedramme ses prins Harry kysse sin datter, Lilibet. I den større ramme bagved ses storebror Archie. Foto: Archewell Vis mere I den tredelte billedramme ses prins Harry kysse sin datter, Lilibet. I den større ramme bagved ses storebror Archie. Foto: Archewell

En særlig halskæde

De to børn er også repræsenteret om hertuginde Meghans hals.

Her bærer hun en spinkel halskæde med to stjernebilleder formet af perler:

Tyrens tegn, som repræsenterer Archie, der blev født i maj 2019, samt tvillingen, som er til Lilibet, der kom til verden i juni.

Hertuginde Meghan i afslappet tøj og halskæde med børnenes stjernetegn. Foto: Archewell Vis mere Hertuginde Meghan i afslappet tøj og halskæde med børnenes stjernetegn. Foto: Archewell

Jonglerende Harry

Også prins Harry medvirker i videoen. Og formentlig kommer det som en overraskelse for både seerne og hertuginden.

For selvom man skal huske, at hun ernærede sig som skuespiller, inden hun blev prinsesse, så virker hertuginde Meghan oprigtigt overrasket, da prinsen pludselig vælger at tage opstilling ude foran hendes vindue og begynder at jonglere.

Scenen er taget med i en kavalkade af fraklip i slutningen af videoen.

I baggrunden ser man pludselig prins Harry stå og jonglere i haven – til stor morskab for hans hustru og hendes virtuelle gæst. Vis mere I baggrunden ser man pludselig prins Harry stå og jonglere i haven – til stor morskab for hans hustru og hendes virtuelle gæst.

Gjorde hun grin med dronningen?

Ingen hertuginde Meghan-video uden kritik fra den britiske tabloidpresse. Denne gang beskylder den sit yndlingsoffer for at gøre grin med den britiske dronning Elizabeth.

Da Melissa McCarthy besvarer hertuginde Meghans videoopkald, foregiver hun først at være uvidende om, at hertuginden kan se hende på skærmen. Men da det går op for hende, skifter hun hurtigt til en storblomstret kjole, fin hat og handsker og drikker te af et nydeligt testel.

Og det er at gøre grin med kongefamilien, som gerne iklæder sig samme antræk.

Kritikere mener, at hertuginde Meghan og Melissa McCarthy her gør grin med dronning Elizabeth. Foto: Archewell Vis mere Kritikere mener, at hertuginde Meghan og Melissa McCarthy her gør grin med dronning Elizabeth. Foto: Archewell

»De sidder begge med gammeldags tekopper og en underkop som dem, Meghan brugte på sin blog efter sit første møde med dronningen,« skriver for eksempel kongelig reporter og forfatter Angela Levin med henvisning til den blog, hvor den daværende skuespiller Meghan Markle delte ud af sit liv, inden hun giftede sig ind i kongefamilien.

Andre mener til gengæld, at det er hele den britiske befolkning, som de to amerikanere gør grin med ved at klæde Melissa McCarthy ud som en karikatur af en fisefornem, tedrikkende brite.

Stakkevis af bøger

De fleste, der har arbejdet og holdt virtuelle møder hjemmefra, ved, at man får det bedste billede uden dobbelthager, hvis man få sin computer lidt op i højden. Det ved naturligvis også både hertuginde Meghan og Melissa McCarthy, som har brugt en stabel bøger.

Mens komikerens er en rodebunke af coffee table books, så er hertugindens bunke hvid, ren og strømlinet. Og det skyldes, at bunken består af flere eksemplarer af den samme bog – nemlig hendes egen.

Hertuginde Meghan udgav i juni børnebogen 'The Bench', som trods lunkne anmeldelser blev en New York Times-bestseller. Bogen er dedikeret til hendes søn Archie og handler om forholdet mellem en far og en søn.