Skuespillerinden Jennifer Aniston er tilhænger af coronavacciner.

Faktisk så stor tilhænger, at hun for nyligt udtalte i magasinet InStyle, at hun ville skære folk ud af sit liv, som enten ikke ville vaccineres eller ikke ville fortælle, om de var blevet det eller ej.

Det er dog ikke alle, der har taget den udmelding lige pænt.

Men i en story torsdag aften på sin Instagram giver Jennifer Aniston igen til de, der mener, at hun går for meget op i, hvorvidt andre er vaccinerede, nu hun selv er beskyttet ved at være det.

'Fordi hvis du har varianten, så kan du stadig give den til mig. Jeg bliver måske lidt småsyg, men jeg vil ikke blive indlagt på et hospital eller dø. MEN JEG KAN give den videre til nogen, der ikke har vaccinen og hvis helbred bliver kompromitteret,' skriver hun.

'Derfor risikerer jeg at sætte deres liv i fare. DERFOR bekymrer jeg mig. Vi er nødt til at tænke på mere end bare os selv her.'

Den 52-årige skuespillerinde har da også ret i, at der er en lille risiko for, at man kan blive smittet med covid-19, selvom man er vaccineret.

Det vil i så fald typisk føre til mildere symptomer på virussen.

Som vaccineret tyder det dog på, at man har sværere ved at bringe smitten videre, selvom den selvfølgelig stadig kan føres videre ved berøring.

I al fald har Jennifer Aniston taget sine forholdsregler.

»Jeg har selv mistet mennesker i mit liv, som har nægtet at fortælle, om de er vaccineret eller ej, og det er meget trist,« forklarede hun i interviewet med InStyle.

»Det er svært, fordi alle har ret til deres egen mening, men jeg føler, der er virkelig mange meninger, som ikke er baseret på andet end frygt og propaganda.«

Jennifer Aniston forklarede ligeledes, at hun mener, det er hendes moralske pligt som offentligt ansigt at informere om de amerikanske anbefalinger under coronakrisen.

Siden pandemien brød ud har, hun været fortaler for social distancering, masker og andre tiltag til at bremse smitten.