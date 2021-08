Da skuespilleren Jason Momoa forleden blev interviewet til New York Times, var der særligt et spørgsmål, der gjorde ham utilpas.

I 2011 spillede han med i HBO hit-serien 'Game of Thrones' i rollen som Khal Drogo.

Serien har flere gange ledt til debat - blandt andet omkring den generelle behandling af kvinder og scener, der viser seksuelle overgreb.

En af de scener stod Jason Momoa for.

I seriens allerførste afsnit, der altså havde premiere for mere end ti år siden, er der en voldtægtsscene mellem Khal Drogo og Daenarys Targaryen, som spilles af skuespillerkollegaen Emilia Clarke.

I interviewet med New York Times bliver Jason Momoa spurgt ind til, hvorvidt han fortryder at have medvirket i de voldsomme scener.

»Det var vigtigt at skildre Drogo og hans stil. Det var en virkelig, virkelig svær ting at gøre, men mit job var at spille sådan, og det er ikke en fed ting - men det var sådan, den karakter var,« svarer han.

På trods af det, så er Jason Momoa dog klar i spyttet, da spørgsmålet falder på, horvidt han ville spille sådan en rolle igen.

»Lad os sige det sådan: Det har jeg gjort, jeg gør det ikke igen.«

Da interviewet lakker mod enden, må Momoa dog indrømme over for journalisten, at spørgsmålene til 'Game of Thrones'-fortiden har sat sig i ham:

»Jeg blev ramt, da du spurgte ind til det. Det føles ubehageligt at du lægger den over på mig, som om en skuespiller har noget at skulle have sagt.« siger han.

Kollegaen - og ''offeret'' - Emilia Clarke, har dog tidligere udtalt, at Momoa tog sig godt af hende under optagelserne.

»Han passede på mig i en situation, hvor jeg ikke anede, jeg havde behov for at blive passet på,« sagde hun i i 2019 i den amerikanske podcast 'Armchair Expert'.