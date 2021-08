Hvis du nægter at blive vaccineret, eller du ikke vil fortælle, om du er blevet det eller ej, så kan du ikke være venner med Jennifer Aniston.

Den 52-årige skuespiller har nemlig besluttet sig for at skære alle uvaccinerede personer ud af sit liv.

Det afslører hun i et nyt interview med InStyle.

»Der er stadig en stor gruppe af mennesker, som er antivaxxere, eller som bare ikke gider at lytte til fakta, og det er virkelig en skam,« siger 'Venner'-stjernen i interviewet.

»Jeg har selv mistet mennesker i mit liv, som har nægtet at fortælle, om de er vaccineret eller ej, og det er meget trist,« fortsætter hun.

»Men jeg synes, at det er en moralsk og professionel pligt at informere om, nu hvor vi ikke længere er isoleret eller bliver testet hver eneste dag.«

Jennifer Aniston understreger, at hun mener, at alle har ret til at danne deres egne meninger, men udtaler samtidig, at der må være en grænse.

»Jeg føler, der er virkelig mange meninger, som ikke er baseret på andet end frygt og propaganda,« siger hun.

I interviewet løfter Jennifer Aniston også sløret for, hvad hun brugte sin tid på, da coronapandemien var på sit højeste, og der ikke var meget, man kunne lave.

Og den brugte hun hovedsageligt på at følge med i nyhederne.

»Men på et tidspunkt blev jeg nødt til at stoppe, fordi det blev for meget,« siger hun og uddyber:

»Vi gik nok alle gennem en fase, hvor vi blev nærmest paniske over nyhederne, fordi vi blev ved med at håbe, at det hele ville være overstået, når vi stod op næste dag, men i stedet vågnede vi bare op til endnu mere vanvid.«