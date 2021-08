For Cristina Cvitanich og hendes mand var det egentlig bare en standard-ting, som har kørt gnidningsfrit.

Cristinas mand er amerikaner, så han har en postkasse i USA, hvor han får post fra myndigheder, familie og bekendte, og så sendes det til Danmark i en samlet bunke. Men i starten af denne uge skete der noget, som har efterladt parret 'dybt frustrerede'.

»Pludselig fik vi en import-opkrævning på 160 kroner fra PostNord. Men det er jo breve. Det er ikke et indkøb. Jeg kunne ikke angive det som privat post på PostNords hjemmeside. Jeg skulle bevise, hvad der var i konvolutten, men jeg har den jo ikke,« siger 53-årige Cristina Cvitanich fra Vestjylland:

»Så jeg ringede ind til dem. Første gang sad jeg i kø i 45 minutter uden at komme igennem. Så sad jeg i kø i 30 minutter og måtte give op. Vi havde kun tre dage til at betale, før brevene blev sendt tilbage til USA, så vi blev lidt desperate.«

Og så begyndte Cristina at ringe rundt.

Først til Forbrugerrådet Tænk, der ikke kunne hjælpe. Så til Trafikstyrelsen, som opfordrede hende til at klage.

Og til sidst til PostNords erhvervslinje, hvor de sendte hende videre til PostNords told og skat.

»Her lovede de, at de ikke ville sende brevene tilbage til USA, fordi de ved, at der lige nu er så meget bøvl i PostNord. De har aldrig oplevet så mange på linjen. De fortalte mig, at de havde 200 mennesker i kø.«

PostNord har været under pres siden starten af juli. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere PostNord har været under pres siden starten af juli. Foto: Mads Claus Rasmussen

Cristinas oplevelse af personlige breve, der pludselig bliver tilbageholdt og pålagt told hos PostNord, kommer i en periode, hvor PostNord har store problemer med pakker fra udlandet.

Den 1. juli blev reglerne ændret, så bagatelgrænsen på 80 kroner for pakker, der kommer ind i Danmark fra lande uden for EU, forsvandt. Nu skal alle pakker fra ikke-EU-lande toldbehandles.

I den forbindelse har PostNord fået et nyt system, som der har været store problemer med, har PostNord oplyst til B.T.

Og det har udløst en stor mængde klager på PostNords Trustpilot- og Facebook-profiler den seneste måned.

Fra kunder, der oplever store problemer med at få pakker leveret fra lande uden for EU.

Og fra kunder, der oplever at sidde i alenlange telefonkøer for at komme igennem til PostNord.

»Det virker, som om de bare er begyndt at stoppe alt, der ikke kommer fra EU. Jeg ved ikke, hvorfor de pludselig behandler vores breve, som om de kommer fra en webshop, men det er jo ikke i orden. Alle, der har familie uden for EU, kan komme i den her situation,« siger Cristina Cvitanich:

»Det er dybt frustrerende, at man ikke kan komme igennem til PostNord, og at ens personlige breve pludselig er fanget i et system, hvor man skal bruge utrolig mange ressourcer for at få sine breve. Jeg vil simpelthen ikke betale 162 kroner for at få privat post.«

Hos PostNord afviser man, at Cristinas Cvitanichs oplevelse hænger sammen med de øvrige problemer med pakker, der kommer ind fra ikke EU-lande.

»Det er et enkeltstående tilfælde. Det er en menneskelig fejl fra vores side, og det vil vi selvfølelig beklage. Vi frigiver selvfølgelig forsendelsen, så hun kan få sine breve,« lyder det i en kommentar fra PostNord.