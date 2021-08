Tirsdag eftermiddag modtog 25-årige Maiken Czank fra Aarhus en mail fra YouSee, hvor hun i dag abonnerer på mobiltelefoni, bredbånd og tv-pakke. Mailen efterlod hende dybt frustreret.

Siden tirsdag er det væltet ind med vrede kunder på YouSees Facebook- og Trustpilot-profiler. De reagerer på samme varsling, som den Maiken blev præsenteret for.

I mailen bliver kunderne oplyst, at YouSee sløjfer fem ud af ti af de fordele, man i dag kan vælge imellem som YouSee-kunde.

I Maiken Czanks tilfælde betyder det, at hun fra 15. september mister adgang til Bookmate og muligheden for at donere penge til Den Danske Naturfond via YouSee.

Maiken Czank er ikke tilfreds med YouSees ændringer Foto: Privat

»Jeg er på udkig efter en ny udbyder nu. Jeg er rigtig træt af at miste adgang til Bookmate, som jeg bruger dagligt,« siger Maiken Czank:

»Jeg kan jo se, at andre selskaber er billigere. YouSee er ikke konkurrencedygtige mere, det er helt åndssvagt.«

YouSee fjerner fra 15. september fordelene NickPlay, HelloMind, Bookmate, donationer til Den Danske Naturfond og donationer til Børns Vilkår.

Har man en af de fordele, forsvinder den, og så skal man vælge en af de resterende.

Det tilbageværende program udgøres af C More og så fire YouSee-produkter: Dobbelt mobildata, Sikkerhed på nettet, YouSee Musik og YouSee Premierefilm.

Den ændring har fået et stort antal YouSee-kunder, som nu står til at miste en eller flere fordele, til at rase på Facebook og Trustpilot.

Her truer flere med at opsige deres abonnementer, mens adskillige kalder det »endnu en forringelse« og sammenligner det med en skjult prisstigning.

Teleekspert Torben Rune giver de sure kunder ret.

FAKTA: YouSees kundefordele – og ændringerne YouSee har et kundefordelsprogram, som gælder kunder med tv, bredbånd og mobiltelefoni. Har du et produkt, får du én fordel, har du to produkter, får du tre, har du tre produkter, får du fem fordele. Hidtil har YouSees kunder kunnet vælge mellem følgende: Bookmate, C More, HelloMind, Nickplay, YouSee Premierefilm, Dobbelt Mobildata, YouSee Musik, Sikkerhed på nettet, donationer til Børns Vilkår, donationer til Den Danske Naturfond. Fem forsvinder. Nu kan man vælge mellem: C More, YouSee Premierefilm, Dobbelt Mobildata, YouSee Musik, Sikkerhed på nettet. YouSee oplyser videre, at man fortsætter samarbejdet med Børns Vilkår: »YouSee har fortsat et godt partnerskab med Børns Vilkår og har netop lanceret et nyt samarbejde, som skal bidrage til, at forældre bedre kan forstå, hjælpe og navigere i familiens og børnenes digitale hverdag.«

»Mange vil opleve det som en forringelse, når de mister noget, de er glade for. Og for dem, der eksempelvis mister en bogtjeneste og nu skal ud og købe den selv, er det jo en reel prisstigning,« siger Torben Rune, der driver virksomheden Teleanalyse:

»Det her er en spareøvelse. YouSee beholder de tjenester, der koster YouSee mindst. YouSee gør det, der er mest fordelagtigt for YouSee og ikke det, der er mest fordelagtigt for kunderne.«

Hos YouSee understreger man først og fremmest, at »langt de fleste kunder« ikke vil opleve ændringer som følge af det nye fordelskoncept, og at dem, der mister fordele, får mulighed for at erstatte dem med de tilbageværende.

YouSee udtrykker også forståelse for, at det kan være ærgerligt at miste en fordel, man er glad for, men:

»Vi kan se, at der er stor efterspørgsel efter nogle af de fordele, vi tilbyder via vores fordelskoncept, men også at en række af de fordele, vi tilbyder, kun vælges i begrænset omfang,« siger Mai-Britt Noe fra YouSee:

»Derfor har vi ændret vores fordelskoncept, idet vi fremover ønsker at fokusere på fordele, der relaterer sig til vores kerneprodukter: internet, tv og mobil, og som også er de fordele, de fleste af vores kunder har valgt.«

Også i mails til kunderne og i de svar, YouSee giver vrede kunder på Facebook, gentages det igen og igen, at man eksempelvis fjerner Bookmate, fordi det var en af de mindre populære fordele.

Den forklaringsmodel sætter flere kunder spørgsmålstegn ved, og den begejstrer ikke Maiken Czank.

»Det er tydeligt, at de gør det for at markedsføre deres egne produkter. Så vær dog ærlig og sig, at det er derfor. I stedet kommer de med standardsvar, hvor folk hverken føler sig set eller hørt. Vi er jo ikke dumme,« siger Maiken Czank.

Torben Rune undrer sig over YouSee.

Han sammenligner manøvren med Discovery-sagaen, hvor YouSee fjernede alle Discoverys tv-kanaler fra tv-universet og blandt andet begrundede det med, at de var blandt de mindst populære kanaler.

Det kostede YouSee tusinder af opsigelser.

»YouSee agerer på en måde, som simpelthen er ude af trit med moderne kundepleje. Man sparer sig til lønsomhed, og det gør man, mens man fornærmer sine kunder ved at forringe produktet,« siger Torben Rune:

»Problemet med det er, at man ansporer sine kunder til at se sig om efter alternativer. Og det er jo det sidste, YouSee ønsker.«