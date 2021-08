En svensk tantrafestival med 500 deltagere har fået massiv kritik.

For tantrafestivalen har udviklet sig til at være en regulær smittebombe, hvor nu 109 deltagere er efterfølgende blevet testet positiv for corona.

Det skriver det svenske medie Expressen, der oplyser, at smitteudbruddet nu får konsekvenser.

Det høje smittetal anses også som årsag til, at den svenske region Värmland, hvor tantrafestivallen blev afholdt, nu er gået fra orange til rød i risikovurdering i forhold i corona.

Festivalen har medført en massiv kritik fra borgere i området samt politikere.

En af kritikerne er Daniel Schützer. Han er byrådsleder i Årgjang kommune, der har beliggenhed i Värmland.

»Når det faktum, at en gang vaccinefornægtere har knaldet rundt i Molkom, fører til at grænsen for hele Värmland forværres, bør det være klart for alle, at det er hul i hovedet med både vaccinefornægtelse og reglerne om corona ud fra regionstegninger,« skriver han på sin Facebook-profil.

Ifølge smitteopsporingen i Värmland-regionen var et stort flertal ikke vaccineret mod corona.

Tantrafestivallen er en femdags festival, der år efter år tiltrækker deltagere fra hele verdenen. Festivalen var endnu en gang udsolgt i år.

Smitteudbruddet har medført, at festivalen Sexsibility har måttet aflyse grundet frygt for en lignende episode.