Prins Joachim arbejder i dag som forsvarsattaché for den danske stat i Frankrig, og han har stort set haft en tom kalender med officielle pligter for Kongehuset siden oktober 2019.

Alligevel modtager han 3,9 millioner kroner i apanage om året. Et emne, som Prinsen har nægtet at svare på spørgsmål omkring.

Hvis det står til den danske befolkning, bør han dog få munden på gled.

I en YouGov-undersøgelse spurgte B.T. danskerne om, hvorvidt Prins Joachim bør stille op til et eller flere interview med pressen, hvor han svarer på, om han vil frasige sig apanagen.

Her erklærede 27 procent sig 'helt enig', mens 16 procent var 'delvist enig'.

Kun 15 procent var 'helt uenig'.

Det falder i tråd med tidligere undersøgelser, da en klar overvægt af danskerne i en meningsmåling i juni i år sagde, at prins Joachim selv bør frasige sig apanagen fra og med 2022.

Det er ikke kun apanagen, som prins Joachim ikke har lyst til at udtale sig om.

Tilbage i maj fortalte han det franske magasin Point de Vue, at han føler den samme utilfredshed med sin rolle i Kongehuset, som hans far, prins Henrik, gjorde.

»Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang. Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien. Men det er ikke altid nemt. Vi må finde ud af det selv, samtidig med at man holder sig inden for rollen som nummer to i rækken,« sagde han.

Kritikken er dog aldrig blevet uddybet.

Prins Joachim holder for tiden ferie i Frankrig på Château de Cayx med sine to yngste børn, prins Henrik og prinsesse Athena, samt dronning Margrethe.

Grevinde Alexandra frasagde sig apanagen tilbage i 2017. Det trådte i kraft sidste år. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Grevinde Alexandra frasagde sig apanagen tilbage i 2017. Det trådte i kraft sidste år. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Gestsson

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, mener, at denne ferie kan være en mulighed for mor og søn til at tale ud.

»Det virker til, at prins Joachim er en smule uafklaret omkring sin rolle, og det kan være, at Dronningen kan hjælpe. Det er jo i sidste ende hende, der bestemmer,« siger han.

Debatten om apanagen har ofte været oppe at vende.

Tilbage i 2016 meddelte Kongehuset, at det kun bliver et af børnebørnene, tronfølgeren prins Christian, der kan forvente at modtage apanage, når han fylder 18 år.

De syv andre børnebørn må altså finde deres egen måde at tjene penge på.

Prins Joachims ekskone, grevinde Alexandra, valgte tilbage i 2017 at frasige sig sin årlige apanage på 2,6 millioner kroner.

En ordning, der trådte i kraft sidste år, da hendes yngstre søn prins Felix fyldte 18 år.