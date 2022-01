Fire aktivister blev onsdag frikendt ved retten i Bristol for at have forårsaget kriminel skade på en statue i juni 2020.

Under stor mediebevågenhed og med masser af videodokumentation blev en statue af Edward Colston, en lokal filantrop og slavehandler, som levede fra 1636 til 1721, fjernet fra en position på et torv og smidt i en kanal i Bristol af en større folkemængde.

De fire aktivister, Rhian Graham, Milo Ponsford, Sage Willoughby og Jake Skuse, var tiltalt for at have forårsaget skader for over £6,000 eller cirka 53.000 danske kroner på statuen, fortovet og havnekanten.

Men efter 11 retsdage blev de fire frikendt.

Og det har vakt vrede flere steder, blandt andet hos det konservative parlamentsmedlem Peter Bone.

»Jeg ved ikke, hvad der blev sagt i retten, men hvis man vælter en statue eller enhver anden slags struktur, så er det hærværk, og det ville man forvente, at folk blev straffet for at gøre«, siger Peter Bone til Daily Mail.

Han kalder det for en farlig situation, som nu kan ende med at give andre frihed til at fortsætte nedrivning af statuer i England.

Hos en anden aktivistgruppe, 'Save Our Statues', mener man, at frifindelsen af de fire trodser retfærdigheden.

»Dommen giver ikke bare grønt lys til vandalisme. Den legitimiserer også den splittende identitetspolitik, som den hjalp til at lykkes,« lyder det fra gruppen.

Efter frifindelsen var der stor jubel foran retten i Bristol, hvor adskillige supportere havde samlet sig i forbindelse med domsafsigelsen.

»Det er en sejr for Bristol. Det er en sejr for racelighed, og det er en sejr for enhver, der ønsker at være på den rigtige side af historien«, sagde Sage Willoughby i den forbindelse.