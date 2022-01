Statsminister Mette Frederiksen har flere gange brugt misvisende indlæggelsestal til at argumentere for coronarestriktioner.

Det viser en gennemgang af en række af statsministerens taler og indlæg på sociale medier.

Her henviser Mette Frederiksen flere gange til tal fra Statens Serum Institut (SSI), når hun udtrykker sin bekymring for, at indlæggelsestallene er for høje.

Men netop de tal er de seneste dage blevet kritiseret for at være stærkt misvisende. Og styrelsen selv har nu valgt, at man fremover vil ændre på måden, man gør tallene op på.

Mandag kunne B.T. fortælle, at SSI er blevet anklaget for i over et år bevidst at have brugt et »kunstigt højt« indlæggelsestal. Også selvom SSI flere gange har fået at vide, at deres måde at opgøre tallet på skaber et billede af, at sygehusene er mere pressede, end de reelt er.

Alligevel har Mette Frederiksen altså flittigt brugt tallene i sin politiske kommunikation.

Statsministeren var bekymret over indlæggelsestallene fra SSI, da hun på Facebook med ansigtet lagt i bekymrede folder i 7. november skrev, at danskerne skulle forberede sig på nye restriktioner, »så vi forebygger indlæggelser«.

Tilbage i februar 2021, da regeringen præsenterede en gradvis genåbning af samfundet efter vinterens nedlukning, lød det fra statsministeren, at det ikke var muligt at åbne yderligere med henvisningen til, at lempelser kunne resultere i 870 indlagte i midten af april.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm under pressemøde om coronasituationen i Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 8. december 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm under pressemøde om coronasituationen i Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 8. december 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Så galt gik det dog ikke. Langtfra. Den 16. april 2021 var indlæggelsestallet 51.

I efteråret 2020 bragte Mette Frederiksen endnu en gang SSIs indlæggelsestal på banen.

»Sundhedsvæsenet er under pres. Indlæggelsestallet for i dag er alarmerende højt. Vi nærmer os nu 500 indlagte. Det betyder, at flere planlagte operationer nu vil blive udskudt, og det betyder også, at det personale, vi er så afhængige af, skal løbe endnu hurtigere,« lød det fra Mette Frederiksen et pressemøde i Spejlsalen 16. december 2020.

I et Facebook-opslag onsdag formiddag lyder det endnu en gang fra statsministeren, at hun er bekymret for, at omikronvarianten vil føre til flere indlæggelser på landets sygehuse.

Frederiksens opslag kom få timer før, at sundhedsordførerne skulle mødes hos Magnus Heunicke for at gennemgå en evaluering af de nuværende coronarestriktioner.

Sundhedsministeriet skriver i en mail til B.T., at forskellene i tallene fra eksempelvis Region Hovedstaden og fra Statens Serum Institut er mindre, når der tages højde for, at regionen efterregistrerer indlagte med covid-19 tilbage i tid.

Ministeriet skriver, at det har haft større betydning i december end tidligere, og giver som eksempel, at Region Hovedstaden 28. december 2021 havde oplyst, at de havde 203 indlagte, hvor de ifølge Statens Serum Instituts tal havde 315. Men en uges tid senere, nemlig 5. januar, var det tal oppe på 275 indlagte.

B.T. har spurgt Statsministeriet, hvorfor Mette Frederiksen flere gange har brugt de kritiserede tal fra Statens Serum Institut til at argumentere for restriktioner. Statsministeriet henviser til Sundhedsministeriet for en kommentar til Mette Frederiksens udtalelser.